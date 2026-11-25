JawaPos.com - Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027 membuka opsi memakai paket 5 teknologi. Cara ini bahkan diperkirakan bisa menghemat anggaran Rp147 miliar per tahun.

Tenaga Ahli Rantai Usaha Perikanan Satgas Persiapan dan Perencanaan KNMP 2027, Ahdar Tuhuteru mengatakan, kawasan KNMP tidak boleh hanya sebatas kemegahan fisik. Efisiensi operasional juga perlu diperhatikan agar lebih menguntungkan.

Sehingga pola yang hanya terpaku kepada pembangunan fisik seperti dermaga, tempat pendaratan ikan, dan gudang tidak boleh terulang terus menerus.

“Infrastruktur dan peralatan yang tersedia harus memiliki hubungan langsung dengan aktivitas ekonomi nelayan serta dapat dipelihara dan dimanfaatkan dalam jangka panjang,” ujar Ahdar, Rabu (25/11).

Menurutnya, perhatian harus diarahkan pada efisiensi biaya, pengurangan ketergantungan BBM, produktivitas tangkapan, sekaligus penjagaan mutu ikan.

Agar tidak berhenti sebatas serah terima barang, penerapan teknologi rendah emisi di KNMP membutuhkan prasyarat yang matang: mulai dari kesesuaian alat dengan karakter armada setempat, ketersediaan fasilitas pengisian daya, pelatihan operator, layanan purnajual dan perawatan, hingga skema pembiayaan yang terjangkau oleh nelayan.

Adapun 5 paket teknologi yang menjadi pembahasan yaitu:

Kapal Listrik: Menggantikan mesin berbahan bakar minyak dengan sistem penggerak listrik. Teknologi ini diarahkan untuk menekan biaya bensin hingga Rp 0, terutama bagi nelayan dengan jarak tempuh dan kebutuhan daya yang sesuai. Tenaga Surya: Pemanfaatan panel surya di perahu sebagai sumber energi terbarukan untuk kebutuhan listrik operasional penangkapan ikan. Konverter LPG: Teknologi pengubah bahan bakar mesin menjadi LPG yang diproyeksikan mampu memangkas biaya bahan bakar hingga 83 persen. Fishfinder: Perangkat sonar pendeteksi gerombolan ikan agar nelayan tidak membuang waktu dan bahan bakar untuk mencari titik tangkapan secara acak. Lampu LED Bagan: Pengganti lampu konvensional pada bagan penangkap ikan yang jauh lebih hemat daya, dengan perkiraan balik modal (payback period) sekitar 13 bulan. Dengan teknologi ini diperkirakan bisa memberikan nilai manfaat sekitar Rp 102 miliar hingga Rp 147 miliar per tahun. Selain itu konsumsi BBM bisa ditekan hingga 14,7 juta liter per tahun dan menekan emisi karbon sekitar 21 ribu ton CO₂ per tahun.