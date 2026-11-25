JawaPos.com - Sejumlah guru honorer mengembangkan usaha sampingan melalui program Ultra Mikro Pertamina Aksi (UMiMAX) yang digagas PT Pertamina (Persero). Program tersebut menyediakan sarana usaha produktif dan pendampingan bagi masyarakat, termasuk tenaga pendidik yang ingin menambah penghasilan di luar aktivitas mengajar.

Usaha yang dikembangkan para guru honorer penerima manfaat beragam, mulai dari Warmindo, coffee booth, hingga layanan Mini ATM. Dari usaha tersebut, mereka memperoleh omzet rata-rata sekitar Rp 500.000 per pekan.

Salah satu penerima manfaat adalah Belia Lesmana, guru kejuruan di SMK Bhumi Husada, Jakarta Timur. Ia menjalankan usaha coffee booth melalui program UMiMAX sambil tetap melaksanakan tugas mengajar.

Belia mengatakan, pendampingan yang diberikan membantu dirinya mengembangkan usaha secara fleksibel di tengah aktivitas sebagai pendidik.

“Alhamdulillah, dengan adanya program UMiMAX, saya semakin percaya diri untuk mencoba dan mengembangkan usaha. Pendampingannya sangat membantu sehingga usaha dapat dijalankan secara fleksibel di sela aktivitas mengajar. Selain memberikan pengalaman baru dalam berwirausaha, program ini juga memotivasi saya untuk terus belajar dan berkembang,” ungkap Belia.

Selain Belia, sejumlah guru honorer di daerah lain juga menjalankan usaha melalui program tersebut. Nur Hikmah di Sulawesi Selatan mengelola Warmindo, Fathiyya Shyna Amira di Kabupaten Bandung mengembangkan coffee booth, sedangkan Alfina Budiyanti di Tangerang menjalankan usaha produktif sambil tetap mengajar.

Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Muhammad Baron mengatakan, program tersebut merupakan bagian dari upaya perusahaan mendukung pemberdayaan masyarakat, termasuk guru honorer yang memiliki minat berwirausaha.

“Pada Hari Guru Nasional, Pertamina menyampaikan apresiasi kepada para guru honorer yang terus berkontribusi dalam mencerdaskan generasi penerus bangsa. Melalui UMiMAX, Pertamina membuka ruang bagi para guru untuk mengembangkan potensi dan semangat kewirausahaan melalui usaha produktif yang dapat dijalankan secara fleksibel, sejalan dengan peran utamanya sebagai pendidik. Sebab, guru yang semakin berdaya akan turut menguatkan keluarga, sekolah, dan masyarakat di sekitarnya,” ujar Baron.

Ia menambahkan, dukungan terhadap peserta tidak hanya berupa penyediaan sarana usaha, tetapi juga pendampingan dan penguatan kapasitas untuk menjaga keberlanjutan bisnis.

“Pertamina memandang para guru honorer sebagai individu yang memiliki kemampuan, semangat, dan potensi untuk berkembang. Karena itu, melalui UMiMAX kami menghadirkan dukungan yang tidak berhenti pada penyediaan sarana usaha, tetapi juga pendampingan dan penguatan kapasitas agar usaha yang dijalankan dapat tumbuh secara berkelanjutan. Kami berharap program ini dapat menjadi wadah bagi para guru untuk mengembangkan minat dan semangat kewirausahaan sekaligus memberikan manfaat bagi keluarga dan lingkungan sekitarnya,” tambah Baron.

UMiMAX merupakan program pemberdayaan usaha ultra mikro yang menyediakan sarana usaha produktif sekaligus pendampingan bagi penerima manfaat. Program ini menyasar berbagai kelompok masyarakat, termasuk masyarakat prasejahtera, penyandang disabilitas, korban pemutusan hubungan kerja (PHK), pensiunan, guru honorer, serta keluarga petugas SPBU.

Sejak pelaksanaan batch pertama pada 2025 hingga batch kedua pada 2026, program tersebut telah menjangkau 1.168 peserta di Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Timur (NTT).

Pertamina menyatakan program tersebut ditujukan untuk memperluas akses masyarakat terhadap peluang usaha produktif dan pendampingan, sekaligus mendukung penguatan ekonomi keluarga serta pengembangan sumber daya manusia.