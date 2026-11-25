JawaPos.com – Industri perlengkapan rumah, furnitur, elektronik, hingga material konstruksi mendapat ruang untuk memperluas pasar melalui pameran Homelife Indonesia Series 2026.

Menghadirkan lebih dari 1.500 peserta, ajang ini mempertemukan produsen, distributor, buyer, dan pelaku industri dari berbagai sektor.

Pameran berlangsung pada 25–28 November 2026 di JIExpo Kemayoran, Jakarta.

Penyelenggara menggabungkan enam pameran utama, yakni Indonesia Homelife Expo, BDExpo (Building & Decoration Expo), DeFu Expo (Decoration & Furniture Expo), AES Indonesia (Appliances & Electronics Show), INTEX (Indonesia International Textile Expo), serta ABC & MOM Expo.

Masing-masing pameran menghadirkan produk dan solusi dari sektor perlengkapan rumah tangga, konstruksi, furnitur, interior, elektronik, tekstil dan garmen, hingga kebutuhan ibu dan anak.

Salah satu sektor yang mendapat perhatian adalah industri konstruksi. Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Insannul Kamil, menilai BDExpo Indonesia 2026 dapat menjadi sarana bagi produsen material bangunan dan pelaku industri untuk memperkenalkan produk sekaligus memperluas pasar.

Menurutnya, pertemuan antara produsen, distributor, kontraktor, konsultan, dan pemerintah juga berpotensi mendukung kebutuhan pembangunan perumahan nasional, termasuk percepatan Program 3 Juta Rumah.

“Melalui BDExpo Indonesia 2026, saya berharap dapat terbangun kolaborasi yang lebih kuat antara pemerintah, produsen material bangunan, distributor, asosiasi, konsultan, kontraktor, dan pelaku industri lainnya,” kata Insannul di JIExpo Kemayoran, Rabu (25/11).

Ia berharap Indonesia tidak hanya menjadi pasar bagi produk dan teknologi konstruksi dari luar negeri, tetapi juga dapat berperan dalam pengembangan industri serta rantai pasok konstruksi global.

Sementara itu, President Director PT Meorient Exhibition International, Larissa Zhou, mengatakan Homelife Indonesia Series 2026 melibatkan lebih dari 1.500 peserta pameran dari berbagai sektor.

Seluruh hall di JIExpo Kemayoran digunakan selama empat hari penyelenggaraan.

Selain enam pameran utama, kegiatan ini juga berlangsung bersamaan dengan Jakarta Pet Expo (JPE) dan Jakarta Audio Video & Music Expo (JAVME).

JPE menghadirkan berbagai kebutuhan hewan peliharaan, mulai dari makanan, aksesori, layanan grooming, hingga kesehatan hewan.

Sementara JAVME menampilkan produk audio, video, musik, pencahayaan, hiburan, dan perlengkapan acara profesional.

Menurut Larissa, penyelenggaraan beberapa pameran secara bersamaan diharapkan dapat memperluas peluang pertemuan bisnis antara peserta dan pengunjung.

Untuk mendukung kebutuhan tersebut, penyelenggara juga menyediakan Business Matching Program.

Fasilitas ini mempertemukan exhibitor dengan calon buyer maupun mitra bisnis berdasarkan kebutuhan dan bidang usaha masing-masing.

Melalui rangkaian pameran tersebut, Homelife Indonesia Series 2026 diharapkan dapat membuka peluang kerja sama antara perusahaan lokal dan internasional, sekaligus memperluas jaringan distribusi di berbagai sektor industri.