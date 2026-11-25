JawaPos.com - Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) Indonesia membukukan laba bersih konsolidasi sebesar Rp 259,6 triliun sepanjang 2025.

Capaian tersebut dinilai mencerminkan besarnya potensi ekonomi dan aset badan usaha milik negara (BUMN) yang dikelola Danantara.

Pengamat pasar modal Panin Sekuritas, Elandry Pratama, mengatakan laba bersih sebesar Rp 259,6 triliun merupakan angka yang signifikan jika dilihat dari perspektif pasar modal.

Namun, investor perlu mencermati bahwa angka tersebut merupakan hasil annualisasi atau perhitungan kinerja yang disetahunkan.

"Dari perspektif pasar modal, laba bersih Danantara sebesar Rp 259,6 triliun merupakan angka yang cukup signifikan dan menunjukkan besarnya potensi ekonomi serta aset BUMN yang dikelola," ujar Elandry dikutip Rabu (25/11).

Elandry mengatakan, besarnya laba belum cukup untuk menggambarkan kualitas pengelolaan aset secara keseluruhan. Dengan total aset Rp 11.607 triliun dan return on equity (ROE) sebesar 8,7 persen, investor perlu melihat lebih jauh efisiensi pengelolaan aset, kualitas laba, serta keberlanjutan kinerja keuangan Danantara.

"Jadi, bukan hanya besarnya laba, tetapi bagaimana Danantara mampu menciptakan value creation secara konsisten," ujarnya.

Sementara itu, pengamat pasar modal Mirae Asset Nafan Aji Gusta menilai capaian laba tersebut sebagai perkembangan positif. Kinerja itu dapat menjadi indikator awal potensi optimalisasi aset strategis negara sekaligus memperkuat kontribusi BUMN terhadap perekonomian.

Menurutnya, skala konsolidasi bisnis Danantara yang mencakup berbagai sektor berpotensi memperkuat persepsi pasar terhadap kapasitas lembaga tersebut dalam mengelola aset negara.

"Dari perspektif pasar modal, capaian laba bersih Danantara sebesar Rp259,6 triliun merupakan perkembangan yang positif karena dapat menjadi indikator awal dari potensi optimalisasi aset-aset strategis negara serta penguatan kontribusi BUMN terhadap perekonomian," ujar Nafan.

Meski demikian, dia mengingatkan investor agar tidak hanya berpatokan pada besaran laba. Sumber kontribusi keuntungan, keberlanjutan profitabilitas, serta kemampuan menghasilkan arus kas dan return on investment secara konsisten juga perlu menjadi perhatian.

Nafan mengatakan, transparansi kinerja dapat menjadi katalis positif bagi sentimen investor. Hal itu perlu didukung strategi investasi yang prudent, disiplin dalam alokasi modal, serta berorientasi pada penciptaan nilai jangka panjang.

"Dari sisi pasar modal, transparansi kinerja Danantara dapat menjadi katalis positif bagi sentimen investor, terutama apabila ke depannya disertai strategi investasi yang prudent, disiplin alokasi modal, dan orientasi pada penciptaan nilai jangka panjang," ujarnya.

Nafan mengatakan, opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diperoleh Danantara atas laporan keuangannya. Opini tersebut dinilai menjadi sinyal positif bagi tata kelola, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan.

Ia menilai opini WTP menunjukkan laporan keuangan Danantara telah disajikan secara wajar dalam semua hal. Hal tersebut penting untuk memperkuat kredibilitas Danantara, mengingat besarnya skala konsolidasi aset dan kompleksitas entitas bisnis yang dikelola.

"Dari perspektif pasar modal, WTP berpotensi meningkatkan kepercayaan investor terhadap tata kelola kelembagaan dan memperkuat sentimen positif terhadap ekosistem BUMN," ucapnya.