JawaPos.com - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) membatalkan rencana pembangunan gedung kantor di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur. Keputusan tersebut diambil seiring tidak lagi masuknya pembangunan IKN dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu mengatakan, sebelumnya LPS telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp 400 miliar untuk pembangunan gedung kantor di IKN. Namun, perubahan arah kebijakan pemerintah membuat rencana tersebut tidak dilanjutkan.

“Setelah pemerintahan baru, IKN tidak lagi menjadi Rencana Kerja Pemerintah (RKP)," ujar Anggito dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (23/11/2026).

Sebagai gantinya, LPS mengusulkan anggaran sebesar Rp 1,46 triliun untuk pengadaan tanah dan gedung kantor di Jakarta pada 2027. Usulan tersebut disusun berdasarkan kajian mengenai kebutuhan penyediaan kantor pusat LPS.

Anggito menjelaskan, LPS sebelumnya sempat mengincar lahan milik negara di kawasan Sudirman Central Business District (SCBD), Jakarta. Bahkan, LPS telah menyampaikan surat kepada Kementerian Keuangan untuk mengajukan pemanfaatan lahan tersebut.

Namun, rencana itu belum dapat direalisasikan lantaran lahan tersebut berpotensi dialokasikan untuk lembaga lain. Karena itu, LPS mulai mempertimbangkan lokasi alternatif untuk pembangunan kantor pusat.

"Kita sudah bersurat kepada Kementerian Keuangan untuk mendapatkan tanah satu yang di SCBD, tapi sampai sekarang nampaknya tidak akan, nanti dialokasikan untuk lembaga lain," ujarnya.

Dalam pengadaan kantor pusat di Jakarta, LPS masih mempertimbangkan dua skema, yakni membeli gedung yang sudah tersedia atau membeli lahan untuk kemudian membangun gedung baru.

Anggito menambahkan, pengadaan kantor tersebut berpotensi dilakukan secara multiyears atau lintas tahun anggaran. Untuk itu, LPS akan menyiapkan kajian dan peta jalan yang mencakup kebutuhan, kelayakan, hingga perkiraan waktu pelaksanaan.