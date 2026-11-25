JawaPos.com – Transparansi dan keterbukaan informasi menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap perusahaan. Komitmen tersebut mengantarkan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) meraih penghargaan Annual Report Award (ARA) 2025 yang diselenggarakan oleh Komite Nasional Kebijakan Governansi (KNKG).

PNM berhasil meraih penghargaan pada Klaster 3 Kategori BUMN Non Go Publik Keuangan, salah satu kategori kompetitif dalam ajang apresiasi kualitas laporan tahunan dan keberlanjutan perusahaan di Indonesia.

Penghargaan ini juga merupakan apresiasi kepada PNM yang dinilai telah menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta tata kelola perusahaan yang baik. Lebih dari sekadar penyampaian informasi kinerja, laporan tahunan menjadi instrumen bagi perusahaan untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan bisnis, mitigasi risiko, capaian kinerja, sekaligus mengungkapkan dampak program yang dijalankan kepada para pemangku kepentingan.

Dalam proses penilaiannya, Annual Report Award (ARA) 2025 mengacu pada sejumlah standar dan pedoman yang tidak hanya melihat kelengkapan pengungkapan informasi, tetapi juga kualitas penerapan prinsip governansi dan bagaimana integritas serta keberlanjutan terintegrasi dalam strategi bisnis perusahaan.

Mengusung tema Raising the Bar on Sustainability Governance: Transparency as the Foundation of Trust, ARA 2025 mendorong perusahaan untuk melampaui kepatuhan administratif. Keterbukaan informasi diharapkan mampu mencerminkan praktik bisnis yang berintegritas, bertanggung jawab, serta memberikan nilai tambah bagi keberlanjutan perusahaan dan masyarakat.

Direktur Utama PNM, Kindaris, menyampaikan bahwa penghargaan ini menjadi pengingat sekaligus penyemangat bagi PNM untuk terus menjaga kepercayaan melalui pengelolaan perusahaan yang transparan dan bertanggung jawab.

“Sebuah kehormatan bagi PNM atas penghargaan ARA 2025. Kami tentu akan terus meningkatkan tata kelola perusahaan agar berjalan seiring dengan manfaat yang semakin luas dirasakan masyarakat, khususnya perempuan prasejahtera yang selama ini menjadi bagian dari perjalanan PNM,” ujar Kindaris.

Ia menambahkan, komitmen terhadap tata kelola yang baik harus berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas layanan dan pemberdayaan. Melalui program PNM Mekaar, PNM tidak hanya menghadirkan akses pembiayaan, tetapi juga pendampingan usaha, peningkatan kapasitas, serta perluasan kesempatan bagi nasabah untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Kindaris juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh nasabah binaan PNM, Insan PNM, serta para stakeholder dan mitra yang selama ini terus memberikan kepercayaan dan dukungan kepada PNM. “Penghargaan ini bukan hanya milik perusahaan, tetapi juga menjadi motivasi bagi kami untuk terus memperbaiki diri, menjaga amanah, dan menghadirkan program yang semakin bermanfaat bagi masyarakat,” tambahnya.