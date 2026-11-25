JawaPos.com - Institute for Development of Economics and Finance (Indef) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2027 hanya mencapai 5,2 persen atau lebih rendah dari proyeksi pemerintah sebesar 6 persen.

Ekonom Indef, M. Rizal Taufikurahman, mengatakan proyeksi tersebut disusun berdasarkan perhitungan empiris, pemodelan data, serta pertimbangan para ekonom dan pelaku usaha.

Menurutnya, sejumlah tantangan ekonomi masih membayangi Indonesia pada 2027, mulai dari tekanan harga pangan akibat fenomena El Nino, pelemahan nilai tukar rupiah, hingga ketidakpastian pasar keuangan global dan domestik.

"Kita memproyeksikan di 5,2 persen. Tentu angka ini adalah angka yang kita juga punya argumen yang sangat kuat. Selain dari perhitungan empirik berbasis data dan pemodelan, juga kami berbasis pada diskursus expert judgment para ekonom dan juga para pelaku usaha," ujar Rizal dalam Seminar di Jakarta, Rabu (25/11).

Selain pertumbuhan ekonomi, Indef memperkirakan inflasi pada 2027 mencapai 3,4 persen. Sementara itu, nilai tukar rupiah diproyeksikan rata-rata berada di level Rp 19.100 per dolar Amerika Serikat (AS).

Rizal menjelaskan, tekanan inflasi diperkirakan masih bersumber dari kenaikan harga pangan dan barang impor. Fenomena El Nino berpotensi menjaga harga pangan tetap tinggi, sedangkan pelemahan rupiah dapat meningkatkan biaya impor.

Dia menilai, tekanan terhadap rupiah terutama akan terasa pada semester I 2027 seperti ketidakpastian terkait kebijakan Morgan Stanley Capital International (MSCI), suku bunga bank sentral AS atau Federal Reserve yang masih bertahan tinggi, serta arus modal keluar dari Surat Berharga Negara (SBN).

Selain faktor eksternal, kondisi fiskal dan dinamika politik domestik juga dinilai dapat memengaruhi kepercayaan pasar.

"Memang konsentrasinya di semester I, keputusannya MSCI, bunga The Fed yang masih bertahan tinggi karena memang sekarang adalah musimnya bunga tinggi. Kemudian defisit fiskalnya juga masih tinggi, arus keluar SBN, dan tahun politik," ujarnya.

Dari sisi indikator sosial, Indef memperkirakan tingkat pengangguran terbuka pada 2027 berada di level 4,7 persen. Sementara itu, tingkat kemiskinan diproyeksikan sebesar 8,03 persen dan rasio Gini mencapai 0,366.

Rizal menyebut, indikator sosial diperkirakan mengalami perbaikan, meskipun relatif terbatas. Proyeksi tersebut disusun menggunakan perhitungan empiris dan evaluasi terhadap akurasi proyeksi INDEF pada periode setelah pandemi Covid-19.

Menurutnya, tantangan ekonomi pada 2027 membuat pemerintah perlu lebih mengutamakan kredibilitas kebijakan sebelum mendorong akselerasi pertumbuhan.

Indef merekomendasikan sejumlah langkah untuk menjaga stabilitas dan memperkuat pertumbuhan ekonomi. Pertama, mengembalikan kredibilitas fiskal melalui penyesuaian kebijakan anggaran yang terukur.

Kedua, menjaga batas dan independensi kebijakan fiskal maupun moneter. Hal tersebut dinilai penting untuk mempertahankan kepercayaan pasar terhadap pengelolaan ekonomi nasional.

Ketiga, mengalirkan likuiditas ke sektor riil agar aktivitas usaha dan penciptaan lapangan kerja dapat meningkat. Rizal menekankan, penguatan daya beli masyarakat perlu ditopang oleh peningkatan pendapatan, terutama melalui perluasan pekerjaan formal.

Selain itu, Indef mendorong pemulihan kepercayaan pasar modal melalui penguatan independensi kebijakan dan kredibilitas fiskal. Investasi juga perlu diarahkan pada sektor-sektor yang mampu menyerap tenaga kerja secara nyata.

Terakhir, pemerintah diminta membangun sumber pertumbuhan ekonomi baru agar perekonomian Indonesia tidak hanya bergantung pada mesin pertumbuhan yang selama ini sudah berjalan.