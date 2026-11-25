JawaPos.com - PT PLN (Persero) memastikan pasokan energi primer untuk pembangkit listrik dalam kondisi aman menjelang periode Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru). Ketersediaan energi primer, termasuk batu bara dan gas alam, dipastikan mencukupi untuk menjaga keandalan pasokan listrik selama masa siaga tersebut.

Direktur Utama PLN Suroso Isnandar mengatakan, kondisi pasokan energi primer saat ini sangat aman. Dengan demikian, masyarakat tidak perlu mengkhawatirkan potensi kekurangan batu bara yang dapat mengganggu pasokan listrik.

"Mendekati masa siaga Natal dan Tahun Baru ini juga kami yakinkan bahwa pasokan energi primer ini termasuk batu bara salah satunya mencukupi sehingga masyarakat tidak perlu mengkhawatirkan adanya risiko kekurangan batu bara," ujarnya dalam Forum Energi Nasional 2026 di Jakarta, Rabu (23/11).

Dia menegaskan, PLN terus berupaya mengamankan ketersediaan energi primer sesuai arahan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta kementerian terkait lainnya.

Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan pelayanan kelistrikan kepada masyarakat tetap berjalan dengan andal selama periode libur akhir tahun.