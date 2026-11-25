JawaPos.com - Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia) membukukan laba bersih konsolidasi sebesar Rp 259,6 triliun pada 2025.

Laba bersih perseroan ditopang oleh pendapatan usaha konsolidasi yang mencapai Rp 3.073,0 triliun pada 2025, dengan laba perseroan sebelum dikurangi bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi (EBITDA) tercatat sebesar Rp704,7 triliun.

"Laba bersih periode sembilan bulan (April-Desember 2025) sebesar Rp 203,4 triliun, kalau 12 bulan penuh (Januari-Desember 2025) adalah sebesar Rp 259,6 triliun. Dan EBITDA dalam sembilan bulan sebesar Rp552,5 triliun, sedangkan untuk 12 bulan sebesar Rp704,7 triliun," ujar Chief Executive Officer (CEO) Danantara Indonesia Rosan Roeslani dilansir dari Antara, Rabu (25/11).

Pada 2025, Danantara Indonesia mencatatkan laba usaha secara konsolidasi senilai Rp 520,1 triliun, dengan laba sebelum pajak tercatat senilai Rp 367,4 triliun.

Kemudian, Danantara Indonesia mencatatkan Return on Asset (RoA) sebesar 8,7 persen pada tahun 2025 berdasarkan perhitungan pro forma 12 bulan.

Pada akhir 2025, total aset konsolidasian Danantara Indonesia tercatat mencapai Rp 11.607 triliun, dengan total ekuitas senilai Rp 2.980 triliun.

Rosan menyampaikan apresiasi kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang telah mendampingi proses pemeriksaan laporan keuangan Danantara hingga memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP).

Ekonom CORE Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai capaian tersebut memperlihatkan peran strategis Danantara dalam memperkuat kontribusi BUMN terhadap perekonomian nasional.

“Kontribusi terhadap perekonomian nasional terlihat cukup nyata dari sisi fiskal dan kapasitas pembiayaan,” ujar Yusuf di Jakarta, Rabu (25/11).

Peran BUMN dalam mendukung aktivitas ekonomi juga tercermin dari pertumbuhan kredit dan piutang pembiayaan sebesar 7,2 persen menjadi Rp 3.998,9 triliun.

Menurut Yusuf, besarnya outstanding pembiayaan tersebut menegaskan posisi BUMN sebagai salah satu penopang pembiayaan domestik.

“Outstanding pembiayaan yang mencapai hampir Rp4.000 triliun dengan tambahan Rp 267 triliun dan porsi 47 persen dari kredit domestik menegaskan peran BUMN di bawah naungan Danantara dalam menyalurkan pembiayaan pertumbuhan,” jelasnya.

Di luar capaian finansial, Danantara melalui Danantara Asset Management (DAM) juga mengakselerasi penataan perusahaan pelat merah.

Hingga Oktober 2026, sebanyak 364 dari sekitar 1.074 entitas BUMN telah dirampingkan. Langkah tersebut diproyeksikan menghasilkan potensi efisiensi hingga Rp 50 triliun per tahun.

Sejumlah hasil transformasi mulai terlihat di beberapa perusahaan. Garuda Indonesia, misalnya, menambah 20 pesawat laik operasi sehingga total armada yang siap beroperasi mencapai 104 unit.

Perbaikan juga terlihat pada Krakatau Steel. Perusahaan baja tersebut berhasil berbalik dari rugi USD 105,38 juta pada semester I 2025 menjadi laba USD 10,94 juta pada semester I 2026.

Penguatan daya saing turut dilakukan melalui konsolidasi bisnis hilir Pertamina. Selain itu, empat perusahaan manajer investasi milik BUMN digabungkan menjadi Danareksa Investments.

Yusuf menilai konsolidasi dan penguatan tata kelola yang dilakukan Danantara pada tahap awal menjadi fondasi penting untuk meningkatkan efisiensi operasional BUMN.

Upaya tersebut sekaligus membuka peluang penciptaan nilai baru melalui investasi strategis.

Namun, dampak sejumlah proyek jangka panjang belum sepenuhnya tercermin dalam laporan keuangan 2025.