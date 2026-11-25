JawaPos.com - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Rabu sore ditutup melemah mengikuti bursa kawasan Asia, seiring pelaku pasar bersikap wait and see terhadap data inflasi Amerika Serikat (AS) pada Rabu (25/11) malam.

IHSG ditutup melemah 43,98 poin atau 0,84 persen ke posisi 5.197,61. Sementara kelompok 45 saham unggulan atau indeks LQ45 turun 3,27 poin atau 0,60 persen ke posisi 542,86.

“IHSG terdampak pelemahan rupiah yang menembus level Rp18.300 per dolar AS,” ujar Associate Director of Research and Investment Pilarmas Investindo Sekuritas Maximilianus Nico Demus alias Nico dalam kajiannya di Jakarta, Rabu.

Nico mengatakan sentimen negatif berasal dari pelemahan mata uang rupiah yang berlanjut ke level Rp18.332 per dolar AS pada perdagangan hari ini.

Ia menjelaskan depresiasi lanjutan rupiah disebabkan oleh bertahannya indeks dolar AS pada level di atas 103, seiring menantikan data inflasi Personal Consumption Expenditures (PCE) AS yang akan dirilis Rabu (25/11) malam.

Adapun, data inflasi AS akan menjadi rujukan terhadap prospek kebijakan moneter The Fed selanjutnya pada Desember 2026.

Sinyal bernada hawkish dari para pejabat The Fed meningkatkan ekspektasi terhadap kenaikan suku bunga pada Desember 2026 dan peluang kenaikan selanjutnya pada Januari 2027.

Selain itu, IHSG juga masih dibayangi sentimen terkait dengan perkembangan evaluasi MSCI terhadap status pasar saham Indonesia.

Klarifikasi terbaru MSCI menegaskan bahwa proposal reklasifikasi Indonesia dari Emerging Market menjadi Standalone Market masih berlaku, dengan keputusan akhir dijadwalkan paling lambat 30 Juni 2027.

Dibuka melemah, IHSG betah di teritori negatif sampai penutupan sesi pertama perdagangan saham. Pada sesi kedua, IHSG masih betah di zona merah hingga penutupan perdagangan saham

Berdasarkan Indeks Sektoral IDX-IC, dua sektor menguat yaitu sektor kesehatan dan sektor teknologi yang naik masing-masing sebesar 0,24 persen dan 0,14 persen.

Sedangkan sembilan sektor turun yaitu sektor infrastruktur turun paling dalam sebesar 2,39 persen, diikuti oleh sektor barang baku dan sektor energi yang turun masing-masing sebesar 2,37 persen dan 1,72 persen.

Saham-saham yang mengalami penguatan terbesar yaitu CITY, VOKS, YUPI, KDTN dan ARII. Sedangkan saham-saham yang mengalami pelemahan terbesar yakni NAYZ, PPGL, KING, RELF, dan MGLV.

Frekuensi perdagangan saham tercatat sebanyak 1,07 juta kali transaksi dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 23,23 miliar lembar saham senilai Rp7,88 triliun. Sebanyak 194 saham naik 453 saham menurun, dan 298 tidak bergerak nilainya.