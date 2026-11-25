JawaPos.com - Pemerintah menilai klaim anggapan daya beli masyarakat Indonesia sedang melemah tidak dapat dibuktikan atau hanya mitos belaka.

Wakil Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Drajad Wibowo, mengatakan, konsumsi rumah tangga tumbuh 5,04 persen secara tahunan atau year on year (yoy) pada kuartal III 2026.

Pertumbuhan tersebut lebih tinggi dibandingkan periode yang sama pada 2025 sebesar 4,8 persen dan 2024 sebesar 4,91 persen. Selain itu, pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang konsisten berada di kisaran 5 persen selama empat kuartal terakhir.

“Daya beli melemah, berdasarkan data yang saya punya saat ini, adalah mitos dan tidak didukung oleh fakta,” ujar Drajad dalam Seminar di Jakarta, Rabu (25/11).

Drajad mengatakan, kondisi yang terjadi saat ini bukan berarti daya beli masyarakat melemah. Menurutnya, terdapat pergeseran pola konsumsi rumah tangga yang membuat sejumlah sektor usaha merasakan perlambatan belanja.

Dia mencontohkan, kondisi pasar tradisional dan pusat penjualan pakaian yang mulai sepi. Bahkan, sejumlah pedagang dilaporkan menutup tempat usahanya karena aktivitas jual beli yang menurun.

“Yang terjadi adalah memang konsumsi rumah tangga bergeser. Mungkin ada yang memotret ke pasar-pasar baju tradisional, segala macam. Sepi, toko-toko banyak tutup. Kemarin ada yang ngomong, ‘Mas, saya ke sini toko-toko sepi tutup’,” jelasnya.

Drajad menilai perlambatan di sejumlah sektor perlu dilihat secara menyeluruh karena konsumsi masyarakat masih tumbuh, meskipun kecepatannya berbeda-beda.

Dia menyebut, konsumsi makanan dan minuman selain restoran hanya tumbuh sekitar 4 persen. Sementara itu, kelompok pakaian, alas kaki, dan jasa perawatannya tumbuh lebih rendah, yakni 3,48 persen.

“Jadi kalau ada yang bilang mal-mal tradisional, pasar-pasar jualan baju tradisional dan sebagainya sepi, ini terjadi memang. Konsumsinya memang tumbuh, tapi tumbuhnya enggak cepat, jauh di bawah pertumbuhan rata-rata,” ungkapnya.

Di sisi lain, pengeluaran masyarakat untuk kesehatan dan pendidikan tumbuh 5,26 persen. Sementara itu, kelompok transportasi dan komunikasi serta restoran dan hotel mencatatkan pertumbuhan yang lebih tinggi.

Menurut Drajad, kondisi tersebut menunjukkan adanya perubahan prioritas belanja masyarakat. Konsumen kini semakin banyak mengalokasikan pengeluaran untuk kebutuhan komunikasi, termasuk pembelian layanan data dan transaksi belanja secara daring.