JawaPos.com - Kesenjangan pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia dilaporkan mencapai Rp 1.290 triliun. Kondisi ini menjadi tantangan besar bagi perempuan pelaku usaha, terutama di tingkat mikro dan kecil, yang masih banyak mengandalkan tabungan pribadi untuk mempertahankan sekaligus mengembangkan bisnisnya.

Data Bank Dunia dalam laporan 'Indonesia Productive and Sustainable Investment Development Policy Loan' (2025) mencatat, kesenjangan pembiayaan UMKM Indonesia mencapai angka tersebut. Sementara itu, sekitar 64 persen perempuan pengusaha mikro dan kecil masih mengandalkan tabungan pribadi sebagai sumber modal untuk memulai maupun menjalankan usaha.

Ketergantungan terhadap modal sendiri membuat ruang gerak pelaku UMKM perempuan relatif terbatas. Padahal, tambahan modal dibutuhkan untuk berbagai keperluan, mulai dari membeli bahan baku, meningkatkan kapasitas produksi, menyewa tempat usaha, hingga memperluas jaringan pemasaran.

Persoalan pembiayaan ini juga tidak bisa dilepaskan dari keterbatasan pendampingan dan kemampuan pengelolaan bisnis. Women's World Banking melalui kajian Policy Approaches to Empower Women Entrepreneurs (2024) menekankan bahwa penguatan UMKM perempuan membutuhkan kombinasi layanan keuangan dan dukungan nonfinansial, seperti edukasi serta pendampingan bisnis.

Artinya, persoalan UMKM perempuan bukan sekadar ketersediaan pinjaman. Mereka juga membutuhkan ekosistem yang memungkinkan usaha bertahan, berkembang, dan memiliki daya saing lebih baik.

Di tengah persoalan tersebut, alternatif pembiayaan berbasis investasi mulai menjadi salah satu pendekatan untuk menghubungkan pemilik modal dengan pelaku usaha produktif di daerah.

Chief Funding Officer Amartha Julie Fauzie mengatakan, pertumbuhan UMKM membutuhkan dukungan berkelanjutan, mulai dari akses pembiayaan, pendampingan, hingga perluasan akses pasar.

"Pertumbuhan UMKM membutuhkan dukungan yang berkelanjutan, mulai dari akses pembiayaan, pendampingan, hingga perluasan akses pasar. Melalui Amartha Prosper, kami ingin membuka kesempatan bagi masyarakat untuk berinvestasi sekaligus berkontribusi dalam mendukung UMKM perempuan di akar rumput, sehingga semakin banyak perempuan pelaku usaha memiliki peluang bisnis dan naik kelas," kata Julie melalui keterangannya.

Investasi Diarahkan ke Pembiayaan UMKM Perempuan Salah satu pendekatan yang ditawarkan Amartha melalui Amartha Prosper adalah Grassroots Growth Series. Produk tersebut menghubungkan dana investasi dengan pembiayaan produktif bagi mitra UMKM perempuan dalam ekosistem Amartha.

Dalam skema ini, terdapat tiga pilihan investasi, yakni Balanced, Progressive, dan Dynamic. Ketiganya ditujukan untuk mengakomodasi perbedaan tujuan investasi, profil risiko, serta preferensi investor.

Mitra UMKM yang menerima pembiayaan disebut telah melalui proses seleksi dan pendampingan sesuai ketentuan yang berlaku. Pendekatan tersebut diharapkan membantu memastikan dana yang disalurkan dapat mendukung kebutuhan produktif dan keberlanjutan usaha.

Berdasarkan Sustainability Report Amartha, sebanyak 94 persen mitra UMKM mengalami peningkatan pendapatan setelah memperoleh akses pembiayaan. Rata-rata pertumbuhan pendapatan mereka mencapai 63 persen.

Dampaknya tidak hanya terlihat dari peningkatan pendapatan. Akses modal juga dapat membantu pelaku usaha meningkatkan kapasitas produksi, mengembangkan jaringan penjualan, hingga membuka lapangan pekerjaan di lingkungan sekitar.

Julie menilai, pertumbuhan investasi dan perkembangan usaha mikro memiliki keterkaitan karena keduanya membutuhkan dukungan modal yang berkelanjutan.

"Sementara bagi pelaku UMKM, pertumbuhan berarti kesempatan untuk mengembangkan bisnis dan menggerakkan ekonomi di lingkungan tempat mereka tinggal. Melalui Grassroots Growth Series di Amartha Prosper, kami ingin menghubungkan kedua perspektif tersebut melalui akses pembiayaan produktif bagi UMKM," ujarnya.

Gambaran pentingnya akses pembiayaan bagi perempuan pelaku usaha terlihat dari perjalanan Siti Aminah, 49, pemilik usaha Es Dawet Ireng Pawon Jiwandono.

Perempuan asal Purworejo yang kini menjalankan usaha di Bogor tersebut mulai merintis bisnis minuman tradisional sejak 2018. Awalnya, usaha itu dibangun untuk membantu perekonomian keluarga dengan modal pinjaman dari sang adik yang lebih dahulu berjualan es dawet di Cikarang.

Berbekal resep keluarga, Siti menawarkan es dawet ireng khas Purworejo. Keunikan produknya terletak pada cendol berwarna hitam alami yang dibuat menggunakan sekam atau kulit padi.

Namun, perjalanan bisnisnya tidak selalu berjalan mulus. Kenaikan harga bahan baku, penurunan penjualan ketika musim hujan, hingga pandemi Covid-19 sempat membuat usahanya terhenti sementara.

Dalam situasi tersebut, tambahan modal menjadi salah satu kebutuhan penting agar bisnisnya bisa kembali berjalan dan berkembang.

Siti kemudian mengenal Amartha melalui rekomendasi seorang teman. Setelah bergabung selama hampir tiga tahun, pembiayaan yang diperoleh dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan usaha, termasuk menyewa kedai dan membayar tenaga kerja.

Selain pembiayaan, ia juga mengikuti komunitas Amartha UMKM Champion. Melalui komunitas tersebut, Siti mendapatkan kesempatan memperluas jaringan sekaligus mengikuti berbagai pelatihan, mulai dari legalitas usaha, sertifikasi halal, hingga penguatan merek.

Perkembangan usaha tersebut juga memberikan dampak ekonomi bagi orang lain. Siti kini mempekerjakan dua karyawan dan melayani pesanan hingga ke luar Bogor melalui jaringan pelanggan serta reseller.

Meski demikian, ia masih berharap bisa memperoleh dukungan permodalan dan pelatihan secara berkelanjutan. Salah satu target berikutnya adalah memiliki tempat usaha sendiri.

Literasi Keuangan jadi Bagian dari Penguatan UMKM Di luar akses pembiayaan, pemahaman masyarakat mengenai investasi dan pengelolaan keuangan juga menjadi perhatian.

Amartha memperkenalkan Growth Personality Quiz, sebuah pengalaman interaktif yang mengajak masyarakat mengenali karakter pertumbuhan diri sekaligus mengeksplorasi pilihan investasi berdasarkan kebutuhan dan tujuan keuangan.

Julie mengatakan, investasi seharusnya tidak hanya dipandang sebagai upaya mengembangkan aset, tetapi juga dapat menjadi bagian dari aktivitas ekonomi produktif.

"Kami percaya bahwa pertumbuhan yang bermakna adalah pertumbuhan yang dapat dirasakan bersama. Di balik setiap investasi, ada peluang bagi usaha untuk terus berkembang dan memberikan manfaat lebih luas. Melalui Amartha Prosper, kami berharap semakin banyak masyarakat dapat turut mengambil bagian dari perjalanan pertumbuhan UMKM perempuan di berbagai daerah," tutup Julie.