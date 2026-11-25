JawaPos.com - Chief Investment Officer (CIO) Danantara sekaligus CEO Danantara Investment Management, Pandu Patria Sjahrir, mengungkapkan total modal yang telah disalurkan Danantara Investment Management mencapai sekitar Rp 162 triliun hingga Oktober 2026.

Salah satunya disalurkan untuk proyek pengembangan ekosistem haji dan umrah melalui akuisisi aset di Makkah.

Ia mengatakan, Penyaluran modal Danantara dilakukan melalui sejumlah instrumen investasi, baik di sektor privat, pasar publik, maupun treasury.

Secara keseluruhan, lanjut Pandu, pengelolaan investasi Danantara berpegang pada tiga prinsip utama.

Pertama, menjaga likuiditas agar dapat disalurkan ke kegiatan produktif. Kedua, memastikan risiko investasi dapat diukur.

Ketiga, memobilisasi investasi bersama mitra lain, mulai dari mitra global, sovereign wealth fund (SWF), hingga investor swasta.

"Total modal yang kami salurkan sampai Oktober 2026 kurang lebih Rp 162 triliun. Investasi privat kurang lebih Rp 69 triliun," ujar Pandu dalam konferensi pers paparan kinerja keuangan Danantara, Jakarta, Rabu (25/11).

Pandu mengatakan, terdapat tiga proyek utama yang telah dijalankan sepanjang 2026 dan akan berlanjut pada 2027.

Ketiganya mencakup pengembangan proyek pengolahan sampah menjadi energi atau waste to energy (WTE), kerja sama strategis di sektor protein, serta pengembangan ekosistem haji dan umrah.

Pada proyek WTE, Danantara menargetkan pembangunan fasilitas pengolahan sampah di 33 kabupaten/kota hingga 2030. Proyek tersebut ditargetkan memiliki kapasitas terpasang mencapai 500 megawatt (MW).

“Disini investasi dari DIM akan mencapai Rp 10 Triliun Equity dimana dengan ada crowning in mencapai Rp 40-50 Triliun,” ujarnya.

Secara agregat, total kebutuhan investasi proyek WTE diperkirakan mencapai USD 3 miliar. Sementara itu, kebutuhan investasi untuk setiap lokasi diperkirakan sekitar Rp 3 triliun atau setara USD 170 juta.

Melalui proyek tersebut, Danantara menargetkan pengelolaan sampah lebih dari 10 juta ton per tahun.

Pengembangan WTE dinilai penting mengingat Indonesia menghasilkan sekitar 56,6 juta ton sampah setiap tahun, dengan lebih dari 50 persen di antaranya belum terkelola.

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Selain WTE, Danantara juga mengembangkan kerja sama strategis dengan JBS Australia dan Selandia Baru.

Kerja sama tersebut melibatkan kepemilikan saham sebesar 25 persen bersama JBS NB, perusahaan yang bergerak di sektor protein.

“Disini kemitraan strategis dengan kememilikan 25 persen bersama JBS NB perusahaan protein terbesar di dunia untuk memperkuat ekosistem protein Indonesia dan regional,” ujarnya

Sementara, proyek ketiga berkaitan dengan pengembangan ekosistem haji dan umrah melalui akuisisi aset berupa 1.461 kamar serta lahan tambahan seluas 4,4 hektare di kora Makkah, Arab Saudi.