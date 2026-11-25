JawaPos.com - Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) mencatat telah menyetorkan pendapatan kepada negara dalam bentuk pajak sebesar Rp 567,2 triliun sepanjang tahun 2025.

Chief Executive Officer BPI Danantara, Rosan P Roeslani, mengatakan, ekosistem Danantara mendukung pendapatan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) melalui setoran pajak jumbo.

“Dalam mendukung pendapatan APBN total pajak yang diberikan oleh dan antara ekosistem kepada pemerintah pada tahun 2025 itu mencapai Rp 567,2 triliun,” ujar Rosan dalam konferensi pers paparan kinerja keuangan Danantara, Jakarta, Rabu (25/11).

Rosan mengatakan, dari total setoran pajak tersebut, Danantara juga menggelontorkan uang untuk pajak penghasilan atau PPh sepanjang tahun 2025 sebesar Rp 110 miliar.

Selain itu, ia menyebut Danantara juga berkontribusi terhadap perekonomian Indonesia melalui meningkatkan kapasitas produksi Indonesia kurang lebih Rp 400,7 triliun dari peningkatan aset tetap dan aset produktif lainnya di BUMN.

Selain itu, Danantara lewat BUMN perbankan dan lembaga pembiayaan telah menyalurkan pembiayaan hampir mencapai Rp 4.000 triliun.

“Kapasitas pembiayaan untuk pertumbuhan itu mencapai hampir Rp 4,000 triliun atau kurang lebih Rp 3,998,9 triliun outstanding pembiayaan pada saat ini,” ujarnya.

Rosan mengatakan, selain memberikan kontribusi terhadap perekonomian negara, entitas di bawah Danantara juga lebih mandiri jika dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya.

Hal tersebut tercermin dari menurunnya Penyertaan Modal Negara (PMN) yang diberikan pada tahun 2025.

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