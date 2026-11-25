JawaPos.com - Danantara Indonesia membukukan laba bersih sebesar Rp 203,4 triliun selama sembilan bulan pertama sejak lembaga tersebut berdiri pada Maret 2025.

Adapun, capaian tersebut berasal dari total pendapatan sekitar Rp 2.385,2 triliun, terhitung sejak April hingga Desember 2025.

Chief Executive Officer (CEO) Danantara, Rosan P Roeslani, mengatakan apabila disetahunkan atau dihitung untuk periode 12 bulan penuh, laba bersih Danantara mencapai Rp 209,6 triliun.

"Rp 203,4 triliun dari sembilan bulan pertama, dari April sampai Desember 2025. Kalau dianualisasi secara 12 bulan penuh adalah Rp 209,6 triliun," ujar Rosan dalam konferensi pers paparan kinerja keuangan Danantara, Jakarta, Rabu (25/11).

Rosan mengatakan, Selain laba bersih, Danantara mencatat EBITDA atau laba sebelum bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi sebesar Rp 552,5 triliun selama sembilan bulan. Jika disetahunkan, nilai EBITDA diperkirakan mencapai Rp 704,7 triliun.

Rosan menyampaikan, tingkat pengembalian ekuitas atau return on equity (ROE) Danantara mencapai 8,7 persen.

Menurut dia, ROE merupakan salah satu indikator yang umum digunakan dalam pengukuran kinerja berbagai sovereign wealth fund atau dana kekayaan negara.

Dari sisi aset, total aset Danantara mencapai Rp 11.607 triliun pada akhir Desember 2025. Angka tersebut meningkat sekitar 5 persen dibandingkan posisi awal konsolidasi pada 31 Maret 2025.

Sementara itu, total ekuitas Danantara tercatat sebesar Rp 2.980 triliun atau meningkat 5,6 persen dibandingkan posisi 31 Maret 2025.

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Rosan menambahkan, kontribusi Danantara terhadap perekonomian nasional juga terlihat dari peningkatan kapasitas produksi.

Sepanjang 2025, peningkatan aset tetap dan aset produktif lainnya pada BUMN dalam ekosistem Danantara mencapai sekitar Rp 400,7 triliun.

Selain itu, kontribusi pajak dari ekosistem Danantara kepada pemerintah mencapai Rp 567,2 triliun sepanjang 2025.

Dari sisi pembiayaan, kapasitas pembiayaan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi tercatat mencapai Rp 3.998,9 triliun berdasarkan posisi outstanding saat ini.