JawaPos.com - Indonesia resmi terpilih sebagai Anggota Dewan Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (International Civil Aviation Organization/ICAO) Bagian III periode 2026-2028. Sebelumnya Indonesia tidak masuk dalam keanggotan selama 25 tahun.

Keterpilihan Indonesia diputuskan dalam Sidang Majelis Luar Biasa ICAO ke 43. Melalui keterpilihan ini, Indonesia memiliki peran strategis dalam perumusan kebijakan penerbangan sipil internasional.

Indonesia terkahir kali menjadi Anggota Dewan ICAO pada 2001. Sebelumnya, Indonesia tercatat pernah menduduki kursi Dewan ICAO selama 12 periode berturut-turut sejak 1962.

Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi menyampaikan, capaian ini merupakan kehormatan bagi bangsa. Indonesia akan memperkuat kontribusinya dalam organisasi penerbangan sipil internasional.

“Terpilihnya Indonesia merupakan kehormatan sekaligus tanggung jawab besar. Kepercayaan negara-negara anggota ICAO ini menjadi momentum bagi Indonesia untuk semakin berperan aktif dalam mendorong kebijakan dan kerja sama penerbangan global yang selamat, aman, inklusif, dan berkelanjutan,” ujar Dudy, Rabu (25/11).

Pemerintah Indonesia menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh negara anggota ICAO atas kepercayaan dan dukungan yang diberikan. Apresiasi juga disampaikan kepada seluruh pemangku kepentingan dan insan penerbangan Indonesia yang telah mendukung proses pencalonan.

Indonesai berkomitmen meningkatkan kontribusi pada peningkatan keselamatan dan keamanan penerbangan sesuai standar ICAO, termasuk melalui tindak lanjut hasil audit Universal Safety Oversight Audit Programme (USOAP) dan Universal Security Audit Programme (USAP).

Indonesia juga akan terus mendukung upaya dekarbonisasi penerbangan melalui implementasi Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation (CORSIA) dan pengembangan bahan bakar penerbangan berkelanjutan (Sustainable Aviation Fuel/SAF), pemberdayaan perempuan di sektor penerbangan, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia melalui program pelatihan dan kerja sama teknis bagi negara-negara anggota ICAO.

Sementara itu, Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Lukman F. Laisa menambahkan, komitmen teknis kementerian dalam mengawal program kerja sama tersebut.