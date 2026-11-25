JawaPos.com - Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2027 tidak seharusnya hanya berorientasi pada pencapaian angka pertumbuhan.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Esther Sri Astuti, mengatakan pemerintah perlu memastikan pertumbuhan ekonomi ditopang fundamental yang kuat, investasi berkualitas, serta mampu menciptakan nilai tambah dan lapangan pekerjaan.

Menurutnya, prospek ekonomi Indonesia pada 2027 masih dihadapkan pada berbagai tantangan, baik dari sisi global maupun domestik. Dari eksternal, fragmentasi perdagangan internasional, perubahan lanskap geopolitik, persaingan teknologi, hingga pergeseran rantai pasok global menjadi sejumlah faktor yang perlu diantisipasi.

“Kita melihat adanya fragmentasi perdagangan internasional, kita juga melihat adanya perubahan landscape dari geopolitik di global, dan pertarungan teknologi serta perubahan rata pasok global," ujar Eshter dalam Seminar di Jakarta, Rabu.

Esther mengatakan, dalam melihat proyeksi ekonomi Indonesia pada 2027, pemerintah perlu memperhatikan sejumlah aspek mendasar.

Pertama, sumber utama pertumbuhan ekonomi harus jelas. Kedua, kekuatan fundamental yang menopang pertumbuhan tersebut juga perlu dipastikan. Ketiga, efektivitas kebijakan fiskal dan moneter dalam mendorong sektor-sektor produktif untuk meningkatkan produktivitas ekonomi. Keempat, memastikan investasi yang masuk mampu menghasilkan nilai tambah dan membuka lapangan pekerjaan.

"Bagaimana bisa memastikan investasi menghasilkan nilai tambah dan lapangan pekerjaan. Serta bagaimana memastikan pertumbuhan ekonomi ini bisa benar-benar menyejahterakan masyarakat Indonesia," ujarnya.

Menurutnya, kualitas pertumbuhan ekonomi menjadi penting agar peningkatan aktivitas perekonomian tidak hanya tercermin dalam angka statistik, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Karena itu, kebijakan ekonomi perlu diarahkan untuk memperkuat sektor produktif dan memastikan berbagai instrumen pemerintah mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Eshter mengatakan pentingnya peran lembaga riset dalam menghadirkan perspektif ekonomi yang objektif. Kritik terhadap kebijakan pemerintah yang didasarkan pada data dan hasil riset dinilai menjadi bagian penting dalam proses perbaikan kebijakan.