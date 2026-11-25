JawaPos.com - Indonesia dinilai memiliki peluang untuk menjadi salah satu pusat manufaktur garmen utama bagi pasar BRICS+ dan Asia. Berdasarkan data Kementerian Perindustrian yang mengacu pada data resmi Badan Pusat Statistik (BPS), nilai ekspor pakaian jadi Indonesia mencapai sekitar USD 7,27 miliar pada 2025.

Ekspor 2025 itu meningkat dibandingkan 2024 yang mencapai angka USD 7,08 miliar. Angka tersebut mencerminkan pertumbuhan sekitar 2,7 persen per tahun.

Pada semester 1 2026, Kementerian Perindustrian mencatat ekspor industri tekstil dan pakaian jadi sekitar USD 4,85 miliar, dengan penyerapan lebih dari 3,8 juta tenaga kerja. Amerika Serikat masih menjadi salah satu pasar utama ekspor pakaian jadi Indonesia. Pasar lainnya adalah Jepang, Korea Selatan, dan sejumlah negara Eropa, termasuk Jerman.

Sustainability Manager PT Pan Brothers Tbk Rizal Tanzil Rakhman mengatakan Indonesia memiliki tenaga kerja manufaktur yang berpengalaman, rantai pasok berorientasi ekspor yang telah terbentuk, kemampuan produksi yang kompetitif, serta komitmen yang semakin kuat terhadap manufaktur berkelanjutan.

"Untuk memaksimalkan potensi ini, Indonesia perlu terus meningkatkan produktivitas dan efisiensi logistik, memperkuat rantai pasok dari hulu, mempercepat adopsi teknologi, serta menciptakan iklim investasi dan perdagangan yang lebih pasti," ujar Rizal dalam forum BRICS+ Fashion Summit di Moskow, Rusia, dikutip Rabu (25/11).

BRICS+ Fashion Summit merupakan forum bisnis internasional yang mempertemukan pelaku industri mode dari negara-negara dengan pertumbuhan ekonomi pesat. Diselenggarakan di Moskow, forum ini menghadirkan pemimpin bisnis, investor, dan produsen dari lebih dari 60 negara.

Ratusan pembicara turut berpartisipasi dalam rangkaian diskusi bisnis, termasuk perwakilan International Apparel Federation, produsen asal Pakistan Body Media International yang memasok produk untuk Debenhams Group di Inggris, merek asal Brasil FARM Rio, platform perdagangan daring Rusia Wildberries, serta sejumlah pakar yang masuk dalam daftar BoF 500.

Kemampuan Indonesia dalam mendukung rantai pasok global berskala besar juga tercermin dari pengalaman industri manufaktur garmen nasional.

PT Pan Brothers Tbk yang berdiri sejak 1980 mengoperasikan delapan fasilitas manufaktur di Pulau Jawa dengan lebih dari 22.600 tenaga kerja dan kapasitas produksi tahunan sekitar 111 juta potong pakaian. Perusahaan ini melayani sejumlah merek global termasuk Adidas, Uniqlo, The North Face, Arc'teryx, dan lululemon, dengan jangkauan ekspor ke Asia, Amerika Serikat, Eropa, dan berbagai pasar lainnya.

Dalam BRICS+ Fashion Summit, Rizal juga memaparkan langkah perusahaan dalam menggabungkan restrukturisasi keuangan dengan investasi untuk meningkatkan kemampuan operasional.

Investasi diprioritaskan pada sejumlah area yang dinilai berdampak langsung terhadap daya saing, antara lain otomatisasi dan digitalisasi, efisiensi energi dan pemanfaatan energi terbarukan, serta teknologi yang memungkinkan penelusuran asal bahan baku dan penggunaan sumber daya secara lebih efisien.

Menurut Rizal para pelanggan internasional kini semakin mengharapkan pemasok untuk tidak hanya menawarkan kualitas, harga, dan kecepatan produksi yang kompetitif, tetapi juga menunjukkan kemajuan yang terukur dalam pengurangan emisi karbon, penerapan ekonomi sirkular, dan transparansi.

"Karena itu, teknologi dan keberlanjutan tidak lagi menjadi dua investasi yang terpisah, melainkan semakin menjadi bagian dari strategi yang sama untuk memperkuat daya saing," jelas Rizal.

Salah satu inisiatif yang dijalankan perusahaan adalah program daur ulang dengan sistem closed-loop, yaitu pemanfaatan kembali sisa kain dari proses pemotongan untuk dibuat menjadi seragam karyawan.

Program ini mendukung pemanfaatan kembali limbah produksi dan telah menghasilkan seragam daur ulang bagi sekitar 23.000 karyawan. Seragam tersebut diganti setiap satu hingga dua tahun.