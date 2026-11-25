JawaPos.com – Di tengah dinamika industri asuransi dan berbagai tantangan ekonomi global sepanjang tahun 2026, PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk (Tugu Insurance) terus menunjukkan resiliensi melalui kinerja yang solid, fondasi keuangan yang kuat, serta komitmen berkelanjutan dalam menghadirkan solusi perlindungan yang relevan bagi masyarakat dan dunia usaha.

Momentum 45 tahun perjalanan perusahaan menjadi refleksi atas konsistensi tersebut, sejalan dengan semangat #SelaluAdaLangkah untuk terus bergerak maju, beradaptasi, dan menciptakan nilai berkelanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan.

Kemampuan Tugu Insurance menjaga pertumbuhan di tengah dinamika industri mencerminkan konsistensi Perseroan dalam memperkuat kapabilitas bisnis serta mampu menjaga kepercayaan pelanggan dan mitra usaha.

Berbekal pengalaman lebih dari empat dekade, Tugu Insurance terus memperkuat perannya sebagai salah satu perusahaan asuransi umum nasional yang terpercaya, baik pada segmen korporasi maupun ritel.

Hingga Triwulan III 2026, Tugu Insurance membukukan laba yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar Rp495,15 miliar, meningkat 17,4% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Perseroan juga mencatatkan Pendapatan Jasa Asuransi sebesar Rp6,73 triliun, tumbuh 4,5% secara tahunan, serta Hasil Jasa Asuransi sebesar Rp602,04 miliar atau meningkat 17,2% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Dengan rekam jejak yang kuat dalam pengelolaan risiko, Tugu Insurance terus memperkuat kompetensinya di berbagai lini bisnis unggulan. Kekuatan fundamental Perseroan tercermin dari konsistensinya dalam mempertahankan Financial Strength Rating A- (Excellent) dan Long-Term Issuer Credit Rating a- (Excellent) dari AM Best sejak 2016 hingga 2025. Perseroan juga meraih Indonesia National Scale Rating aaa.ID (Exceptional) dengan prospek stabil.

Di tahun 2026, Perseroan sedang berproses dan melakukan berbagai upaya strategis untuk mempertahankan capaian peringkat tersebut. Dengan didukung oleh fundamental keuangan yang kuat, penerapan manajemen risiko yang prudent, serta kinerja operasional yang solid, Tugu Insurance optimistis dapat mempertahankan peringkat yang telah diraih. Capaian pemeringkatan ini mencerminkan kekuatan permodalan Perseroan serta kemampuannya dalam memenuhi kewajiban kepada pemegang polis dan mitra bisnis.

Sejalan dengan berbagai capaian tersebut dengan mengusung semangat #SelaluAdaLangkah pada momentum istimewa tahun ini, Perseroan memaknai setiap langkah sebagai komitmen untuk terus bertumbuh, beradaptasi, dan menghadirkan solusi perlindungan yang relevan bagi masyarakat maupun dunia usaha. Semangat tersebut mencerminkan perjalanan Tugu Insurance selama 45 tahun dalam menghadapi berbagai tantangan sekaligus menghadirkan inovasi dan layanan yang semakin baik bagi pelanggan.

Presiden Direktur Tugu Insurance, Adi Pramana, mengatakan bahwa pencapaian perusahaan hingga saat ini merupakan hasil dari kepercayaan dan kolaborasi yang telah terjalin bersama pelanggan, mitra bisnis, pemegang saham, regulator, serta seluruh insan perusahaan.



"Selama 45 tahun, Tugu Insurance terus melangkah dan berkembang mengikuti dinamika industri serta kebutuhan pelanggan. Kepercayaan yang diberikan seluruh pemangku kepentingan menjadi fondasi bagi kami untuk terus bertumbuh dan bertransformasi. Melalui semangat #SelaluAdaLangkah, kami berkomitmen memperkuat kapabilitas bisnis, meningkatkan kualitas layanan, serta menghadirkan solusi perlindungan yang memberikan nilai berkelanjutan bagi pelanggan dan masyarakat," ujar Adi Pramana.

Memasuki usia baru, Tugu Insurance akan terus memperkuat transformasi bisnis melalui pengembangan portofolio yang berkualitas, optimalisasi teknologi digital, penguatan manajemen risiko, serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia.