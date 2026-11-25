JawaPos.com - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diproyeksikan akan kembali menguat pada perdagangan Rabu (25/11), setelah ditutup menguat sebesar 0,49 persen ke level 5,241 pada perdagangan Selasa (24/11).

MNC Sekuritas dalam risetnya memperkirakan IHSG masih berada di awal wave 1. Sehingga berpeluang melanjutkan penguatan menuju 5,442-5,520. Namun jangan cermati area koreksi dalam jangka pendek pada rentang 5,158-5,188.

Sementara itu, waspadai worst case scenario apabila IHSG kembali terkoreksi hingga menembus 4,824. Adapun, posisi support IHSG saat ini berada di rentang 5,075 - 4,955 sedangkan resistance di level 5,442 - 5,594.

MNC Sekuritas merekomendasikan empat saham yang menarik dicermati investor pada perdagangan Rabu (25/11). Yakni PT Astra International Tbk (ASII), PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk (JPFA), PT Merdeka Battery Materials Tbk (MBMA), dan PT Rukun Raharja Tbk (RAJA).

Saham PT Astra International Tbk (ASII) direkomendasikan dengan strategi Trading Buy. Saham ASII sebelumnya menguat 0,93 persen ke level 5.450, meskipun disertai tekanan jual.

MNC Sekuritas memperkirakan posisi ASII saat ini sedang berada pada bagian dari wave [b] dari wave B. Investor dapat menerapkan strategi Trading Buy pada kisaran 5.275–5.375, dengan target harga 5.525 dan 5.600 serta stop loss di bawah 5.200.

Selanjutnya, saham PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk (JPFA) direkomendasikan dengan strategi Buy on Weakness. Saham JPFA sebelumnya menguat 2,13 persen ke level 1.440, didukung munculnya volume pembelian.

MNC Sekuritas memperkirakan posisi JPFA saat ini sedang berada di awal wave 4 dari wave (C). Investor dapat menerapkan strategi Buy on Weakness pada kisaran 1.420–1.435, dengan target harga 1.555 dan 1.650 serta stop loss di bawah 1.410.

Berikutnya, saham PT Merdeka Battery Materials Tbk (MBMA) direkomendasikan dengan strategi Buy on Weakness. Saham MBMA sebelumnya terkoreksi 3,89 persen ke level 346 dan disertai tekanan jual.

MNC Sekuritas memperkirakan posisi MBMA saat ini sedang berada pada bagian dari wave [ii] dari wave C. Investor dapat menerapkan strategi Buy on Weakness pada kisaran 312–334, dengan target harga 392 dan 412 serta stop loss di bawah 294.

Sementara itu, saham PT Rukun Raharja Tbk (RAJA) direkomendasikan dengan strategi Trading Buy. Saham RAJA sebelumnya terkoreksi 0,45 persen ke level 446 dan masih mendapat tekanan jual. Pergerakannya juga belum mampu menembus Exponential Moving Average (EMA) 20.