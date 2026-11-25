JawaPos.com - Pemerintah daerah (pemda) dinilai sangat tergantung dengan dana transfer ke daerah (TKD). Selama ini dana dari pusat itu dipakai oleh oknum kepala daerah untuk membayar ongkos politik kepada konstituen.

Menurut Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung, sudah saatnya pemda mulai mencari sumber pembiayaan sendiri ketika ruang fiskal semakin sempit. Ada banyak sumber pembiayaan. Mulai dari melalui obligasi daerah atau meningkatkan potensi ekonomi daerah, tanpa harus meningkatkan tarif pajak. "Selama ini daerah dimanjakan, tidak mandiri, selalu berharap transfer," kata Tamsil.

Pernyataan sebelumnya disampaikan dalam Focus Group Discussion (FGD) Nasional di Universitas Nasional (Unas), Jakarta, Senin (23/11). "Sudah lama saya mendorong municipal bond atau obligasi daerah sebagai pembiayaan kreatif," sambung mantan anggota DPR itu.

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Pernyataan Tamsil ini muncul saat ruang fiskal daerah kian sempit. TKD dalam APBN 2026 tercatat sekitar Rp 726,2 triliun setelah beberapa kali ditambah, antara lain untuk penanganan bencana di Sumatera. Angka itu jauh di bawah pagu APBN 2025 sebesar Rp 919,9 triliun.

Begitu juga dengan Dana bagi hasil (DBH) yang menjadi hak daerah penghasil sumber daya alam pun dipangkas hampir 70 persen. Semula Rp 192,3 triliun menjadi Rp 58,5 triliun. Sementara anggaran pendapatan asli daerah (PAD) seluruh daerah pada 2026 hanya sekitar Rp 429 triliun.

"Bagi daerah penghasil sumber daya alam, angka ini bukan statistik. Ia adalah pertanyaan tentang keadilan," kata mantan pimpinan Badan Anggaran DPR itu.

Tamsil menilai ketergantungan fiskal itu berakar pada budaya politik lokal. Banyak kepala daerah terpilih memakai dana transfer untuk membayar ongkos politik kepada konstituen, antara lain dengan mengangkat tim sukses menjadi tenaga honorer.

"Padahal di masa Presiden SBY, saat saya menjadi pimpinan Banggar, tenaga honorer ini sudah tidak ada. Tiba-tiba ada lagi 700 ribu," ujarnya.

Padahal, kata Tamsil, kemandirian fiskal akan membebaskan kepala daerah dari beban janji politik sekaligus memperkuat demokrasi lokal. Namun, kemandirian itu tidak boleh ditempuh dengan menaikkan pajak. Berkaca dengan gejolak di sejumlah daerah, kenaikan pajak daerah memicu reaksi publik. Jalan kemandirian fiskal itu dengan memperbesar produktivitas ekonomi.

Di forum yang sama, Tamsil mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto mengambil alih lahan-lahan bermasalah dari kelompok oligarki yang melanggar aturan. Cara itu disebut sebagai perlawanan terhadap oligarki.

Selama ini ada beberapa negara mendapat kekayaan sumber daya alam. Pada masa lampau ada Belanda melalui VOC. Kini, sebuah negara melalui praktik transfer pricing dan under invoicing.

Menurut Tamsil, jika kekayaan alam itu dikelola dengan baik, setiap bayi yang lahir di Indonesia semestinya bisa langsung menerima Rp 20 juta.