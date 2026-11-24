JawaPos.com - Pemerintah Indonesia terus berupaya memperluas hubungan ekonomi dengan Inggris melalui penguatan kerja sama di sejumlah sektor strategis. Salah satu langkah yang ditempuh adalah mengoptimalkan kerangka Economic Growth Partnership (EGP) yang telah disepakati dan ditandatangani kedua negara pada Januari 2026.

Kerja sama EGP menjadi landasan strategis bagi Indonesia dan Inggris untuk memperluas kolaborasi ekonomi, mulai dari perdagangan, investasi, energi, ekonomi digital, hingga pengembangan industri. Kedua negara juga berupaya menggali berbagai peluang konkret untuk meningkatkan aktivitas perdagangan dan investasi serta memperkuat kemitraan antarpelaku usaha.

Upaya tersebut dibahas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat bertemu dengan The Rt Hon Baroness Winterton of Doncaster DBE, Parliamentary Under-Secretary of State for Indo-Pacific, Foreign, Commonwealth & Development Office (FCDO), di London, Inggris.

Dalam pertemuan itu, Airlangga menyoroti pentingnya peningkatan kerja sama ekonomi melalui pembentukan perjanjian perdagangan yang lebih menyeluruh. Menurutnya, kesepakatan tersebut dapat menjadi instrumen jangka panjang untuk memperkuat sekaligus melembagakan berbagai peluang kerja sama yang sebelumnya telah dirintis melalui EGP.

"Perjanjian perdagangan komprehensif juga diharapkan mampu memberikan kepastian akses pasar bagi kedua negara. Dengan demikian, hubungan ekonomi Indonesia dan Inggris dapat berkembang melalui kerangka kerja sama yang lebih terstruktur dan memberikan manfaat jangka panjang," kata Airlangga dalam keterangannya, Selasa (24/11).

Potensi hubungan perdagangan kedua negara tercermin dari kinerja ekonomi yang terus menunjukkan perkembangan positif. Sepanjang 2025, nilai perdagangan Indonesia dan Inggris tercatat mencapai USD 2,66 miliar. Dari jumlah tersebut, Indonesia membukukan surplus perdagangan sebesar USD 551 juta.

Tren positif juga berlanjut pada 2026. Sepanjang Januari hingga September 2026, total perdagangan kedua negara mencapai USD 2,03 miliar atau tumbuh 3,5 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Sementara itu, realisasi investasi Inggris di Indonesia hingga Triwulan III 2026 mencapai USD 855,7 juta, meningkat dibandingkan capaian sepanjang 2025 yang sebesar USD 488,1 juta.

Dalam kesempatan tersebut, Airlangga turut menekankan perlunya menjaga kesinambungan akses pasar produk Indonesia ke Inggris. Hal ini berkaitan dengan rencana berakhirnya fasilitas tarif preferensi melalui skema UK Developing Countries Trading Scheme (UK-DCTS) pada 1 Januari 2027.

Indonesia berharap pemerintah Inggris dapat mempertimbangkan pemberlakuan pengaturan masa transisi setelah fasilitas tersebut berakhir. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga kelancaran arus perdagangan sekaligus memberikan kepastian kepada dunia usaha di kedua negara dalam menjalankan aktivitas ekspor dan impor.

Lebih jauh, pembentukan perjanjian perdagangan dengan Inggris diharapkan tidak hanya memberikan keuntungan dari sisi akses pasar dan peningkatan daya saing produk. Kesepakatan tersebut juga berpotensi memperluas kemitraan di berbagai bidang, seperti jasa keuangan, pendidikan, teknologi digital, energi, serta pengembangan rantai pasok berkelanjutan.