JawaPos.com – Kepercayaan terhadap sebuah perusahaan tidak hanya dibangun dari besarnya bisnis, tetapi juga dari kemampuan menjaga kinerja dan keberlanjutan usaha. Hal ini tercermin dari pencapaian PT Permodalan Nasional Madani (Persero) yang memperoleh peringkat nasional jangka panjang AAA(idn) dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings Indonesia.

Peringkat AAA(idn) merupakan peringkat tertinggi dalam skala nasional Fitch Ratings. Peringkat ini menunjukkan bahwa PNM memiliki ekspektasi risiko gagal bayar paling rendah dibandingkan emiten atau instrumen utang lainnya di Indonesia. Sementara Outlook Stabil menunjukkan prospek peringkat perusahaan yang stabil.

Pencapaian ini menjadi penguatan bagi PNM yang sebelumnya telah memperoleh rating yang sama dari PEFINDO dalam menjaga kepercayaan sekaligus memastikan keberlanjutan layanan pembiayaan dan pendampingan usaha bagi perempuan prasejahtera di berbagai wilayah Indonesia.

Di balik keberlangsungan perusahaan yang kuat, terdapat jutaan nasabah yang menggantungkan harapan untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Direktur Utama PNM, Kindaris, menyampaikan bahwa peringkat tertinggi ini menjadi bentuk kepercayaan sekaligus tanggung jawab bagi perusahaan untuk terus menjaga kinerja dan memperkuat fondasi bisnis.

“Ini menjadi penyemangat bagi seluruh keluarga besar PNM untuk terus menjaga kepercayaan yang telah diberikan. Kami memahami bahwa pencapaian ini harus menjadi dorongan untuk semakin disiplin dalam mengelola perusahaan, menjaga kualitas pembiayaan, memperkuat manajemen risiko, dan menerapkan tata kelola yang baik,” ujar Kindaris.

Menurutnya, kekuatan perusahaan juga harus tercermin dari manfaat yang dapat dirasakan masyarakat. Melalui program PNM Mekaar, perusahaan tidak hanya menghadirkan akses pembiayaan, tetapi juga pendampingan usaha, pelatihan, dan penguatan kapasitas agar nasabah memiliki kesempatan lebih besar untuk mengembangkan usahanya.

“Pendampingan kepada ibu-ibu nasabah terus kami perkuat agar semakin banyak keluarga yang memiliki kesempatan untuk hidup lebih baik. Karena itu, menjaga kesehatan perusahaan dan memperluas dampak pemberdayaan harus berjalan beriringan,” tambah Kindaris.