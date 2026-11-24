JawaPos.com - Elektrifikasi kendaraan di Indonesia mulai banyak merambah sektor komersial, termasuk bisnis logistik dan layanan pesan antar makanan.

Penggunaan motor listrik tak lagi terbatas pada mobilitas pribadi, tetapi mulai dimanfaatkan perusahaan untuk mendukung distribusi barang sekaligus menekan konsumsi bahan bakar dan emisi karbon.

Salah satu contohnya terlihat dari operasional layanan pesan antar makanan yang mulai memanfaatkan armada kendaraan listrik.

Model ini dinilai dapat menjadi alternatif bagi perusahaan yang memiliki kebutuhan pengiriman harian dalam jumlah besar, terutama di kawasan perkotaan dengan intensitas mobilitas tinggi.

Pemanfaatan motor listrik dalam sektor tersebut juga memperlihatkan bahwa transisi energi tidak hanya berkaitan dengan penjualan kendaraan listrik kepada konsumen.

Pelaku usaha mulai melihat elektrifikasi sebagai bagian dari strategi efisiensi operasional sekaligus upaya mengurangi dampak lingkungan dari aktivitas bisnis.

Dalam praktiknya, tantangan penggunaan kendaraan listrik untuk kebutuhan komersial bukan sekadar menyediakan armada.

Perusahaan juga perlu memastikan ketersediaan pengemudi, kecepatan pengiriman, serta kemampuan kendaraan mendukung operasional dalam frekuensi tinggi.

Kebutuhan itulah yang mendorong munculnya kemitraan antara perusahaan penyedia layanan logistik berbasis kendaraan listrik dengan pelaku usaha yang memiliki jaringan distribusi luas.

Salah satu kolaborasi tersebut dilakukan Dash Electric, perusahaan logistik berbasis kendaraan listrik asal Indonesia, dengan McDonald's Indonesia.

Melalui kemitraan ini, armada motor listrik digunakan untuk mendukung layanan pengantaran di 108 restoran yang tersebar di Jawa, Bali, dan Medan.

Motor Listrik Layani Lebih dari 65 Ribu Pesanan Dalam kerja sama tersebut, Dash Electric menerapkan model kemitraan semi-dedicated dengan menyediakan jaringan lebih dari 700 mitra pengemudi.

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Skema ini memungkinkan dukungan pengantaran yang lebih terencana untuk memenuhi kebutuhan operasional restoran.

Data operasional selama 10 Maret hingga 31 Oktober 2026 menunjukkan, lebih dari 65.000 pesanan berhasil diantarkan. Tingkat penyelesaian pesanan atau completion rate mencapai 93,5 persen.

Sementara itu, rata-rata waktu pengambilan pesanan setelah makanan siap di restoran tercatat kurang dari satu menit. Adapun rata-rata waktu pengantaran kepada pelanggan berada di angka 23,5 menit.

Angka tersebut memperlihatkan bahwa penggunaan motor listrik dalam layanan distribusi tidak hanya diarahkan untuk mengurangi emisi, tetapi juga harus mampu memenuhi standar kecepatan dan keandalan pengiriman.

Co-founder dan CEO Dash Electric Aditya Brahmana mengatakan, penguatan layanan pesan antar perlu berjalan beriringan dengan penerapan operasional yang lebih ramah lingkungan.

"Kami melihat bahwa penguatan layanan pesan antar perlu berjalan seiring dengan upaya menghadirkan operasional yang lebih ramah lingkungan," ujar Aditya.

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"Karena itu, melalui kolaborasi ini, kami berharap dapat turut mendukung upaya McDonald's Indonesia dalam mengembangkan layanan McDelivery sekaligus menjalankan komitmennya terhadap operasional yang lebih berkelanjutan," terang Aditya.

Penghematan BBM dan Penurunan Emisi Jadi Perhitungan Selain aspek kecepatan pengiriman, penggunaan kendaraan listrik juga menawarkan potensi penghematan energi dalam aktivitas logistik.

Berdasar estimasi Dash Electric, pemanfaatan motor listrik untuk pengantaran pesanan selama periode 10 Maret hingga 31 Oktober 2026 mampu menghemat sekitar 3.896 liter bahan bakar dibandingkan penggunaan kendaraan konvensional.

Pada periode yang sama, penggunaan armada listrik diperkirakan mengurangi emisi sekitar 3.459 kilogram setara karbon dioksida (CO2e).

Jumlah tersebut dianalogikan setara dengan kemampuan penyerapan karbon sekitar 157 pohon selama satu tahun.

Meski demikian, angka penghematan dan pengurangan emisi tersebut merupakan estimasi berdasar perhitungan perusahaan.

Dampak aktual elektrifikasi juga bergantung pada sumber listrik yang digunakan untuk pengisian daya, karakteristik perjalanan, serta siklus operasional kendaraan.

Di sektor komersial, potensi efisiensi ini menjadi salah satu pertimbangan penting.

Perusahaan dengan aktivitas pengiriman rutin memiliki peluang memanfaatkan kendaraan listrik untuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil, sekaligus membangun sistem distribusi yang lebih berkelanjutan.

Bisnis Logistik Jadi Pasar Potensial Kendaraan Listrik Perluasan penggunaan kendaraan listrik ke sektor komersial membuka peluang baru bagi industri otomotif dan penyedia jasa logistik.

Berbeda dengan konsumen pribadi yang umumnya menggunakan kendaraan untuk kebutuhan mobilitas sehari-hari, perusahaan membutuhkan armada yang dapat beroperasi secara konsisten dengan intensitas penggunaan lebih tinggi.

Karena itu, keberhasilan elektrifikasi kendaraan komersial tidak hanya ditentukan oleh harga kendaraan.

Ketersediaan infrastruktur pengisian daya, biaya perawatan, daya tahan baterai, jangkauan perjalanan, hingga kesiapan jaringan pengemudi turut menentukan kelayakan operasionalnya.

Bisnis pengantaran makanan menjadi salah satu sektor yang menarik untuk menguji penerapan tersebut.

Aktivitas pengiriman yang berlangsung berulang dan memiliki wilayah operasional relatif terukur dapat memberikan ruang bagi perusahaan untuk mengoptimalkan penggunaan armada listrik.

Di sisi lain, perusahaan logistik juga dituntut menjaga produktivitas. Kendaraan harus tersedia ketika dibutuhkan, sementara waktu pengisian daya tidak boleh mengganggu kelancaran distribusi.

Kemitraan dengan perusahaan yang memiliki jaringan pengemudi dan armada listrik menjadi salah satu pendekatan untuk menjawab kebutuhan tersebut tanpa harus seluruhnya membangun infrastruktur operasional sendiri.

Dalam konteks ini, kolaborasi Dash Electric dan McDonald's Indonesia menjadi gambaran bagaimana elektrifikasi mulai diterapkan dalam aktivitas bisnis sehari-hari.

Managing Director McDonald's Indonesia Kitson Choong mengatakan, pengembangan layanan pesan antar tidak hanya berfokus pada kemudahan pelanggan, tetapi juga keandalan operasional.