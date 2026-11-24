JawaPos.com - Pasar penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO) Indonesia mengalami mengalami perlambatan yang cukup signifikan pada 2026 jika dibandingkan dengan capaian pada 2025.

Capital Markets Services Leader, Deloitte Southeast Asia, TAY Hwee Ling, mengatakan hingga 20 November, sebanyak tujuh perusahaan melantai di bursa dengan total dana terhimpun sekitar USD 120 juta.

“Angka ini turun signifikan dibandingkan 2025, ketika 26 perusahaan melaksanakan IPO dengan total dana terhimpun sebesar USD 1,1 miliar,” ujar Hwee Ling dalam keterangan tertulis yang diterima, Selasa (24/11).

Hwee Ling mengatakan, perlambatan tersebut mencerminkan sikap pasar yang lebih berhati-hati. Volatilitas pasar dan tekanan valuasi membuat investor semakin selektif dalam mempertimbangkan investasi.

Menurutnya, pemulihan pasar IPO membutuhkan lebih dari sekadar perbaikan sentimen pasar. Perusahaan yang berencana melantai di bursa harus mampu memenuhi ekspektasi investor terkait kinerja keuangan, tata kelola, dan valuasi, sekaligus menunjukkan rencana penggunaan dana hasil IPO yang jelas.

Ia mengatakan, semakin banyaknya perusahaan yang siap memenuhi ekspektasi tersebut akan menjadi faktor penting dalam mendorong pemulihan pasar.

Di sisi lain, perubahan regulasi turut mempengaruhi perkembangan pasar. Indonesia, bersama sejumlah negara lain di Asia Tenggara, terus mendorong reformasi dalam ketentuan pencatatan saham dan tata kelola guna meningkatkan akses pasar, transparansi, serta kepercayaan investor.

Ia menegaskan, kondisi pasar yang lebih kondusif, didukung kemajuan reformasi tersebut, dapat mendorong perusahaan yang sebelumnya menunda rencana IPO untuk kembali mempertimbangkan pencatatan saham di pasar modal.

“Pasar IPO Indonesia memang menghadapi tahun yang penuh tantangan, tetapi bukan berarti peluangnya telah tertutup. Perusahaan yang mempertimbangkan pencatatan saham perlu bersikap realistis terhadap kondisi pasar dan memastikan kesiapan mereka dalam memenuhi ekspektasi investor,” ujarnya.

Ia mengatakan, kinerja keuangan yang kuat, tata kelola perusahaan yang baik, serta strategi bisnis yang jelas akan menjadi faktor penting dalam membangun kembali kepercayaan investor.

Menurutnya, ketika kondisi pasar membaik, perusahaan yang telah mempersiapkan diri dengan matang dan memiliki prospek pertumbuhan yang meyakinkan akan berada pada posisi yang lebih baik untuk mengakses pasar modal.

Hwee Ling menjelaskan, kinerja pasar juga menunjukkan mengapa hasil penjualan saja tidak boleh dianggap sebagai tolak ukur pemulihan yang menyeluruh.

“Momentum akan bergantung pada basis emiten yang lebih luas, aktivitas pencatatan yang berkelanjutan, kinerja pasca-pencatatan yang sehat, serta kemajuan berkelanjutan dalam hal likuiditas pasar dan partisipasi investor,” ungkapnya.

IPO Negara Asia Tenggara Ia mengatakan, perkembangan pasar IPO di Asia Tenggara menunjukkan kondisi yang beragam. Hingga 20 November 2026, kawasan ini mencatatkan 89 IPO dengan total dana terhimpun sekitar USD 5,1 miliar dan kapitalisasi pasar sebesar USD 29,5 miliar.

Dibandingkan dengan periode yang sama pada 2025, jumlah IPO turun 26 persen, dana yang dihimpun menurun 22 persen, dan kapitalisasi pasar IPO pada saat pencatatan saham turun 11 persen.

Namun, rata-rata nilai transaksi meningkat dari USD 54 juta menjadi sekitar USD 57 juta. Hal ini menunjukkan bahwa transaksi berskala lebih besar tetap mampu menarik modal meskipun jumlah perusahaan yang melantai di bursa lebih sedikit.

Hwee Ling mengatakan, sepuluh IPO terbesar di kawasan menghimpun dana sekitar USD 3,9 miliar, setara dengan 76 persen dari total dana IPO dan kapitalisasi pasar IPO.

Empat IPO dari Malaysia, Singapura, Filipina, dan Vietnam masing-masing menghimpun dana lebih dari USD 500 juta. Sementara itu, lima emiten mencatatkan kapitalisasi pasar lebih dari USD 1 miliar saat IPO.

“Malaysia menjadi pasar IPO paling aktif di kawasan dengan 57 pencatatan saham yang menghimpun dana sebesar USD 1,8 miliar dan menghasilkan kapitalisasi pasar IPO sebesar USD 9,7 miliar. Pencatatan tersebut berlangsung di Main, ACE, dan LEAP Market,” ucapnya.

Sementara itu, Singapura mencatatkan 11 IPO dengan total dana terhimpun sekitar USD 1,3 miliar, didukung oleh pencatatan UI Boustead REIT senilai USD 754 juta.

Sedangkan, Vietnam menjadi satu-satunya pasar di Asia Tenggara yang mencatatkan peningkatan jumlah IPO, dari dua pencatatan pada 2025 menjadi tujuh pada 2026.

Dana yang dihimpun sedikit menurun menjadi sekitar USD 900 juta, sementara kapitalisasi pasar IPO mencapai sekitar USD 8 miliar. Pencatatan saham tersebut berasal dari berbagai sektor, termasuk konsumer, jasa keuangan, produk industri, serta teknologi, media, dan telekomunikasi.

Di Filipina, dua perusahaan melantai di bursa, sama dengan jumlah pada 2025. Namun, dana yang dihimpun meningkat sekitar 60 persen menjadi USD 956 juta, terutama didorong oleh IPO Mynt senilai USD 956 juta, yang menjadi IPO terbesar di Asia Tenggara selama periode tersebut.

Sementara itu, Thailand mencatatkan lima IPO dengan total dana terhimpun sebesar USD 35 juta, turun dibandingkan 18 IPO senilai USD 374 juta pada 2025.

Secara sektoral, industri konsumer, jasa keuangan, serta ilmu hayati dan layanan kesehatan masing-masing menyumbang 22 persen dari total dana IPO di kawasan.

“Sektor konsumer memimpin dari sisi jumlah pencatatan saham, dengan 30 dari total 89 IPO. Adapun sektor properti menyumbang 16 persen dari total dana yang dihimpun, setelah menjadi sektor dengan perolehan dana terbesar pada 2025.

Prospek Pasar IPO pada 2027 Ke depan, Deloitte memperkirakan prospek aktivitas IPO di Asia Tenggara akan tetap positif pada 2027. Meski demikian, ketidakpastian pasar masih berpotensi mempengaruhi waktu pencatatan saham, valuasi, serta besaran penawaran saham perusahaan.

Hwee Ling mengatakan, pasar IPO Asia Tenggara pada tahun 2026 mencatat jumlah penawaran umum perdana yang lebih sedikit, namun tetap menunjukkan kedalaman pasar.

Transaksi berskala besar masih menarik modal, dan nilai rata-rata transaksi tetap stabil meskipun lingkungan penerbitan saham menjadi lebih selektif.

“Bagi perusahaan yang bersiap untuk go public, narasi ekuitas yang unik, fundamental yang kuat, prospek pertumbuhan yang kredibel, serta kesiapan menghadapi pengawasan pasar modal tetap menjadi faktor krusial,” katanya.

Lanjutnya, Peluang masih terbuka lebar, tetapi investor semakin selektif. Emiten yang mampu menunjukkan ketahanan kinerja laba, tata kelola yang kuat, valuasi yang wajar, serta rencana penggunaan dana yang jelas akan berada pada posisi terbaik untuk memperoleh pendanaan ketika kondisi pasar memungkinkan.