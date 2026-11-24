JawaPos.com - Menteri Keuangan (Menkeu), Suahasil Nazara, mencatat estimasi belanja perpajakan (tax expenditure) mencapai Rp 576,4 triliun pada 2026.

Sebagaimana diketahui, tax expenditure merupakan potensi penerimaan pajak yang sengaja tidak dipungut pemerintah melalui berbagai fasilitas dan insentif perpajakan.

Suahasil mengatakan, Nilai tersebut setara dengan sekitar 2,2 persen produk domestik bruto (PDB) dan mencerminkan pajak yang sengaja tidak dipungut pemerintah melalui berbagai fasilitas dan insentif perpajakan.

“Sekarang ini kira-kira, Rp 576,4 triliun yang tidak di-collect. Kira-kira 2,2 persen dari produk domestik bruto. Jadi kalau tax ratio kita dibilang adalah 10 persen, 10 koma something, sebenarnya negara itu bisa meng-collect 12,2 persen. 2,2 persen-nya tidak di-collect,” ujar Suahasil di Jakarta, Selasa (24/11).

Suahasil mengatakan, belanja perpajakan merupakan penerimaan yang sebenarnya dapat dipungut negara berdasarkan ketentuan perpajakan.

Namun, pemerintah membuat aturan khusus agar sejumlah transaksi atau kegiatan ekonomi mendapatkan fasilitas pembebasan maupun pengurangan pajak.

“Indonesia itu melakukan belanja pajak. Artinya, sebenarnya secara peraturan bisa dipungut tapi dengan sengaja dibuatkan peraturan lain untuk tidak dipungut pajak tersebut. Sehingga menjadi semacam insentif,” ujarnya.

Suahasil menjelaskan pemerintah memberikan fasilitas tersebut melalui pembebasan, pengurangan, atau pengenaan tarif khusus atas sejumlah jenis pajak.

Kebijakan tersebut mencakup pembebasan PPN untuk kebutuhan pokok dan produk strategis, PPh final bagi UMKM, serta bea masuk 0 persen untuk industri tertentu.

Ia menegaskan pajak yang tidak dipungut tersebut tidak hilang dari perekonomian, melainkan tetap beredar di masyarakat dan dapat digunakan untuk konsumsi maupun investasi.