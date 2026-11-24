JawaPos.com - Nama Andi Syamsuddin Arsyad atau Haji Isam kembali menjadi sorotan usai anak perempuanya, Liana Saputri resmi ditunjuk sebagai Direktur PT Bayan Resources Tbk (BYAN).

Adapun, pengangkatan Liana diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Bayan Resources pada Senin (23/11). Ia bergabung dengan jajaran direksi baru yang dipimpin Ary Bastari sebagai direktur utama.

Putri pengusaha asal Kalimantan Selatan tersebut memiliki rekam jejak di sejumlah perusahaan yang bergerak di sektor perkebunan, energi, hingga transportasi.

Sebelum masuk ke perusahaan tambang batu bara tersebut, Liana telah menduduki sejumlah posisi strategis di perusahaan yang terafiliasi dengan kelompok usaha Jhonlin.

Liana menempuh pendidikan tinggi di Santa Monica College, Los Angeles, Amerika Serikat dengan mengambil bidang Business Management and Leadership dan menyelesaikan pendidikannya pada 2018.

Karier Liana di lingkungan bisnis keluarga mulai tercatat sejak 2019. Berdasarkan laporan tahunan PT Pradiksi Gunatama Tbk (PGUN), ia menduduki sejumlah posisi direktur dan komisaris di berbagai perusahaan.

Rekam Jejak Karier Liana Saputri Karier Liana di lingkungan bisnis keluarga mulai tercatat sejak 2019. Berdasarkan laporan tahunan PGUN, ia menduduki sejumlah posisi direktur dan komisaris di berbagai perusahaan.

Di jajaran direksi, Liana tercatat sebagai Direktur PT Jhonlin Air Transport, PT Araya Agro Lestari, PT Jhonlin Mega Industri, dan PT Jhonlin Energi Kalimantan.

Sementara itu, di jajaran komisaris, ia tercatat menduduki posisi di PT Taiyoung Engreen, PT Batulicin Agro Sentosa, PT Hasil Kalimantan Jaya, PT Multi Sarana Agro Mandiri, PT Jhonlin Agro Mandiri, dan PT Kodeco Agrojaya Mandiri.

Selain itu, sejak 2020 Liana menjabat sebagai Komisaris Utama PT Pradiksi Gunatama Tbk (PGUN), perusahaan terbuka yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit.

Posisi tersebut membuat Liana memiliki pengalaman dalam jajaran pengawasan perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Pada 2025, Liana juga terlibat dalam ekspansi bisnis ke sektor makanan melalui PT Shankara Fortuna Nusantara. Perusahaan tersebut mengakuisisi 15 persen saham PT Jagonya Ayam Indonesia, anak usaha PT Fast Food Indonesia Tbk (FAST) yang mengelola bisnis KFC di Indonesia.

Dalam transaksi tersebut, Liana tercatat sebagai salah satu pemegang saham PT Shankara Fortuna Nusantara dengan kepemilikan sebesar 45 persen.

Terbaru, Liana masuk ke jajaran direksi Bayan Resources setelah PT Jhonlin Baratama, perusahaan yang terafiliasi dengan Haji Isam, mengakuisisi 30,25 persen saham emiten tambang batu bara tersebut.

Di luar aktivitas bisnis, Liana juga memiliki ketertarikan terhadap dunia otomotif, khususnya balap mobil offroad. Ketertarikan tersebut terlihat dari keterlibatannya dalam ajang balap speed offroad bersama Jhonlin Racing Team (JRT), tim balap yang berada dalam lingkungan bisnis keluarganya.

Pada 2018, Liana bersama navigatornya pernah mencatatkan prestasi dalam ajang Indonesia Xtreme Sprint Offroad Racing Championship (IXSOR). Keduanya berhasil naik podium pada kelas G5.1.

Liana juga beberapa kali membagikan aktivitasnya saat berada di balik kemudi mobil balap melalui akun media sosial pribadinya.