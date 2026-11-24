JawaPos.com - Menteri Keuangan (Menkeu), Suahasil Nazara, mengatakan, pengumuman Morgan Stanley Capital International (MSCI) terkait rencana konsultasi penurunan status pasar saham Indonesia menjadi standalone market sempat mengganggu minat investor terhadap Surat Berharga Negara (SBN) milik Indonesia.

Ia menyebut, minat investor untuk membeli SBN Indonesia sempat mengalami penurunan tajam setelah pengumuman MSCI tersebut. Nilai incoming bid atau penawaran masuk dari investor yang sebelumnya mencapai Rp 64,86 triliun merosot menjadi hanya Rp 31 triliun.

“Ketika tiba-tiba MSCI itu mengusulkan untuk Indonesia atau memulai diskusi untuk memasukkan ke standalone, tiba-tiba yang biru tinggi Rp 64,86 triliun itu tiba-tiba yang mau beli SBN Indonesia hilang tinggal Rp 31 triliun. Semua investor wait and see. Nah, terganggu tidak? Terganggu,” ujar Suahasil di Jakarta, Selasa (24/11).

Suahasil mengatakan, meski terganggu tetapi pemerintah memastikan akan terus menjaga kepercayaan investor agar tekanan tersebut tidak berlangsung berkepanjangan.

Adapun, salah satu upaya yang dilakukan adalah memperkuat kredibilitas perekonomian Indonesia melalui komunikasi dan koordinasi dengan berbagai otoritas terkait.

Ia mengatakan, kondisi tersebut mulai membaik dalam kurun waktu dua pekan. Pada 27 Oktober 2026, nilai incoming bid tercatat sebesar Rp 31 triliun. Kemudian, pada 10 November 2026, angka tersebut kembali meningkat menjadi Rp 79 triliun.

“Kan perekonomian Indonesia-nya jalannya terus jalan begitu saja. PMI-nya naik, inflasinya segitu, pertumbuhan ekonominya segitu. Tapi kemudian ada berita kami akan memulai, memulai konsultasi untuk stand alone, drop langsung. Tidak apa-apa orang mau ngomong silakan saja, tetapi kita mesti buktikan dengan, dengan kredibilitas kita,” ujarnya.

Selain itu, ia memastikan kemampuan Indonesia mengakses pembiayaan internasional tetap terjaga. Hal tersebut tercermin dari penerbitan sukuk global yang berhasil mencatatkan kelebihan permintaan atau oversubscription hingga 2,9 kali.

Penerbitan tersebut mendapatkan minat dari investor berbagai kawasan, mulai dari Eropa, Amerika Utara, Timur Tengah, hingga Asia.

Lanjutnya, pemerintah juga menerbitkan Panda Bonds untuk kedua kalinya pada 10 November 2026. Penerbitan surat utang berdenominasi Renminbi tersebut mencatatkan oversubscription sebesar 1,73 kali dari target penerbitan sebesar RMB 10 miliar.

Menurut Suahasil, penerbitan tersebut menjadi yang terbesar di pasar obligasi Tiongkok oleh penerbit berstatus negara atau sovereign.