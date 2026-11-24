JawaPos.com - Bank Indonesia (BI) mencatat likuiditas perekonomian atau uang beredar dalam arti luas (M2) pada Oktober 2026 mencapai Rp 10.698 triliun. Angka tersebut tumbuh sebesar 9,3 persen secara tahunan atau year on year (yoy), dan lebih tinggi jika dibandingkan dengan pertumbuhan pada September 2026 seesar 8,5 persen.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso mengatakan perkembangan tersebut didorong oleh pertumbuhan uang beredar sempit (M1) sebesar 9,5 perssen (yoy) dan uang kuasi sebesar 8,3 persen (yoy).

“Perkembangan M2 pada Oktober dipengaruhi oleh aktiva luar negeri bersih dan penyaluran kredit,” ujar Ramdan dalam keterangan tertulis yang diterima Selasa (24/11).

Ramdan mengatakan aktiva luar negeri bersih kembali tumbuh sebesar 2,0 persen (yoy) , setelah pada bulan sebelumnya terkontraksi sebesar 6,9 persen (yoy).

Sementara itu, penyaluran kredit pada Oktober 2026 tumbuh sebesar 12,7 persen (yoy), melanjutkan pertumbuhan pada bulan sebelumnya sebesar 12,8 persen (yoy).

Di sisi lain, penghimpunan DPK pada Oktober 2026 tercatat sebesar Rp 9.961 ,5 triliun atau tumbuh sebesar 8,8 persen (yoy).

Perkembangan tersebut terutama didorong oleh peningkatan pertumbuhan giro dan simpanan berjangka masing -masing sebesar 11,8 persen (yoy ) dan 6,3 persen dibandingkan pertumbuhan pada bulan sebelumnya masing-masing sebesar 10,9 persen (yoy) dan 5,2 persen (yoy).