JawaPos.com - PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) atau PT PII berperan dalam mendukung pembiayaan proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Jatiluhur I melalui fasilitas penjaminan pemerintah.

Dukungan tersebut membantu memitigasi risiko proyek sekaligus meningkatkan kepercayaan badan usaha dan lembaga pembiayaan dalam penyediaan infrastruktur air minum.

Proyek yang mulai beroperasi secara komersial pada 18 Desember 2024 itu mencatatkan penyerapan air curah sebesar 2.160 liter per detik hingga kuartal III 2026. Capaian tersebut mencapai 117 persen dari target tahun kedua sebesar 1.851 liter per detik.

Plt. Direktur Utama PT PII, Donny Hamdani mengatakan penjaminan pemerintah menjadi instrumen penting untuk mempertemukan kebutuhan layanan publik dengan investasi badan usaha. Melalui fasilitas tersebut, risiko terkait pemenuhan kewajiban pemerintah dapat dikelola sesuai perjanjian sehingga memberikan kepastian bagi proyek untuk memperoleh pembiayaan.

Donny mengatakan, penjaminan Pemerintah menjadi salah satu instrumen untuk mempertemukan kebutuhan layanan publik dengan investasi badan usaha.

“Melalui penjaminan PT PII, risiko terkait pemenuhan kewajiban pemerintah dikelola sesuai perjanjian sehingga proyek memiliki kepastian untuk memperoleh pembiayaan. Pada SPAM Regional Jatiluhur I, kita dapat melihat bagaimana kerja sama tersebut telah menghasilkan fasilitas yang beroperasi dan pasokan air yang dimanfaatkan oleh perusahaan air minum daerah," ujar Donny dalam kegiatan media briefing dan kunjungan fasilitas di Instalasi Pengolahan Air (IPA) Bekasi Selasa (24/11).

Dalam proyek tersebut, PT PII memberikan penjaminan atas kewajiban finansial tertentu Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama (PJPK) sesuai ketentuan dalam perjanjian penjaminan. Dukungan ini bertujuan memitigasi risiko yang bersumber dari pihak pemerintah dan memperkuat kepercayaan investor terhadap pelaksanaan proyek.

Donny menambahkan, manfaat penjaminan infrastruktur pada akhirnya harus dirasakan masyarakat melalui peningkatan kualitas layanan publik.

Menurutnya, keberhasilan proyek tidak hanya diukur dari pembangunan fasilitas, tetapi juga keberlanjutan operasional dan pemanfaatannya oleh masyarakat.

"Bagi masyarakat, keberhasilan proyek ini adalah ketika air minum semakin mudah diakses dan pasokannya dapat diandalkan untuk kebutuhan sehari-hari. Itulah tujuan dukungan PT PII, membantu agar investasi infrastruktur dapat terwujud dan memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat," ujarnya.

Adapun SPAM Regional Jatiluhur I dikembangkan melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dengan pola Build-Operate-Transfer (BOT).

Sedangkan PT WIKA Tirta Jaya Jatiluhur (WTJJ) bertindak sebagai Badan Usaha Pelaksana yang bertanggung jawab atas pembiayaan, pembangunan, pengoperasian, dan pemeliharaan proyek sesuai perjanjian kerja sama.

Plt. Direktur Air Minum Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum, Sugeng Paryanto, mengatakan tingginya penyerapan air curah menunjukkan adanya kebutuhan nyata terhadap layanan air minum di wilayah pelayanan proyek.

Dia menilai, SPAM Regional Jatiluhur I dapat menjadi percontohan penyediaan air minum regional melalui skema KPBU. Skema tersebut juga diharapkan menjadi alternatif pembiayaan pembangunan infrastruktur di tengah keterbatasan anggaran pemerintah.

“Saya kira alternatif-alternatif seperti ini yang memang kita butuhkan. Dan kita lihat ya hasilnya nanti mungkin bisa kita tinjau bersama, ini adalah hasil dari alternatif pembiayaan yang kita kerjasamakan melalui PT PII dan hasilnya juga ternyata bisa terwujud seperti sekarang ini,” ujar Sugeng.

Sugeng mengatakan, dengan kapasitas pengolahan mencapai 4.750 liter per detik, proyek ini ditargetkan mendukung pelayanan sekitar 380 ribu sambungan rumah atau setara 1,9 juta jiwa.

“Pasokan airnya diperuntukkan bagi DKI Jakarta, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, dan Kabupaten Karawang,” ujarnya.

Direktur Utama PT WIKA Tirta Jaya Jatiluhur, Rendy Ardiansyah, mengatakan penyerapan air curah hingga kuartal III 2026 terdiri atas PAM Jaya sebesar 1.740 liter per detik, Tirta Patriot 157 liter per detik, Tirta Bhagasasi 101 liter per detik, dan Tirta Tarum 162 liter per detik.

Seluruh penerima air curah tersebut telah mencatatkan realisasi di atas target tahun kedua masing-masing.

“Mampu mencukupi untuk 2 juta jiwa atau setara dengan sambungan kurang lebih 380.000 sambungan rumah,” ujar Rendy.

Adapun fasilitas proyek terdiri atas IPA Bekasi berkapasitas 4.400 liter per detik dan IPA Cibeet sebesar 350 liter per detik. Sumber air bakunya berasal dari Waduk Jatiluhur melalui Saluran Tarum Barat.

Rendy mengatakan, investasi yang dilakukan kurang lebih Rp 1,75 triliun rupiah dengan masa konsesi 34 tahun 11 bulan dan akan selesai konsesinya di tahun 2056 dan setelah itu infrastruktur ini sepenuhnya dikelola oleh pemerintah.