JawaPos.com – PT Danantara Investment Management (DIM) telah merealisasikan dan menandatangani investasi privat senilai Rp 69 triliun pada tahun pertamanya.

Dari lebih dari 600 peluang yang dikaji sepanjang 2026, hanya 39 transaksi yang dilanjutkan setelah melewati screening, review, uji tuntas, dan negosiasi di mana 44% langsung memberikan imbal hasil.

"Kami memilih menyalurkan modal secara bertahap dan disiplin, bukan sekadar cepat. Prioritas nasional memberi arah, tetapi setiap keputusan investasi tetap berlandaskan kelayakan komersial dan tata kelola yang baik," ujar CEO DIM, Pandu Patria Sjahrir lewat keterangannya, Selasa (24/11).

Menurut DIM, proyek-proyeknya diperkirakan menciptakan lebih dari 50.000 lapangan kerja dan memobilisasi lebih dari Rp200 triliun investasi tambahan (crowd-in) bersama mitra. Paparan itu disampaikan dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Selasa (24/11).

Sebagian dari 39 transaksi itu kini sudah berada di lapangan. Proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik (PSEL) paling jauh melangkah, dengan konstruksi berjalan di Denpasar Raya, Bekasi, dan Bogor Raya. Saat rampung, PSEL diperkirakan mengolah sekitar 8 juta ton sampah per tahun di 33 kabupaten/kota menjadi 3 TWh listrik, serta menurunkan emisi 6–7 juta ton per tahun.

Di Cilegon, pabrik soda kaustik yang digarap bersama Chandra Asri dan INA telah mencapai progres konstruksi sekitar 80% per September 2026. Pabrik berkapasitas lebih dari 800.000 ton per tahun itu ditargetkan beroperasi komersial pada 2027. DIM memperkirakan keberadaannya menghemat devisa impor Rp5–6 triliun per tahun.

Investasi DIM juga menjangkau luar negeri. Di Makkah, Novotel Makkah Thakher City dengan 1.461 kamar sudah beroperasi. Untuk meningkatkan daya saing global, PT DIM juga terlibat dalam pengembangan bisnis protein regional bersama produsen protein #1 di Australia.