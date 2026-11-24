JawaPos.com - Wacana pelarangan rokok elektronik atau REL yang sering juga disebut sebagai vape secara menyeluruh memunculkan kekhawatiran terhadap keberlangsungan usaha dan nasib sekitar 150 ribu pekerja yang terlibat dalam industri tersebut.

Sejumlah ekonom, asosiasi ritel, dan perwakilan pekerja mengingatkan bahwa kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan dampak ekonomi, mulai dari penurunan pendapatan UMKM, pengurangan tenaga kerja, hingga hilangnya investasi.

Di sisi lain, pemerintah juga memiliki kepentingan untuk melindungi kesehatan masyarakat, mencegah akses rokok elektronik oleh anak dan remaja, serta memberantas penyalahgunaan produk tersebut.

Karena itu, wacana pelarangan menyeluruh dinilai perlu mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk dampaknya terhadap kegiatan usaha yang selama ini berjalan secara legal.

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Guru Besar sekaligus Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pendidikan Nasional (Undiknas) Bali, Prof. Dr. Ida Bagus Raka Suardana, S.E., menilai pelarangan REL secara menyeluruh berpotensi mengganggu aktivitas ekonomi yang melibatkan banyak pihak.

"Wacana pelarangan REL berpotensi menimbulkan tekanan terhadap aktivitas ekonomi, para UMKM, distributor, pedagang, dan tenaga kerja yang menggantungkan penghidupan pada sektor tersebut," jelasnya dikutip Selasa (24/11).

Menurut Ida Bagus, penurunan permintaan secara drastis dapat mengancam keberlangsungan berbagai jenis usaha. Dampaknya tidak hanya dirasakan produsen, tetapi juga pelaku UMKM, distributor, pedagang, hingga pekerja yang terlibat dalam rantai distribusi.

Kondisi tersebut juga berpotensi memicu pengurangan tenaga kerja dan penundaan investasi. Jika berlangsung dalam skala besar, dampaknya dapat memengaruhi perkembangan industri serta kontribusinya terhadap perekonomian nasional.

"Selain itu, potensi penerimaan cukai dan pajak juga perlu diperhitungkan. Oleh karena itu, wacana tersebut berpotensi menimbulkan konsekuensi ekonomi yang tidak kecil apabila tidak diantisipasi secara bijaksana," tambah Ida Bagus.

150 Ribu Pekerja Khawatir Kehilangan Mata Pencaharian Kekhawatiran serupa disampaikan Ketua Asosiasi Pekerja Vape Indonesia (APVINDO) Enggar Dwi Pambudi dalam konferensi pers bersama asosiasi industri REL nasional baru-baru ini.

Ia menyebut ketidakpastian arah kebijakan turut memengaruhi kondisi psikologis para pekerja. Menurutnya, terdapat sekitar 150 ribu pekerja yang menggantungkan penghasilan dan masa depan keluarganya pada industri rokok elektronik legal.

Jumlah tersebut mencakup pekerja di berbagai bidang, mulai dari produksi, pemasaran, distribusi, pergudangan, ritel, hingga layanan pendukung.

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Enggar mengingatkan, pelarangan industri secara menyeluruh berpotensi menambah angka pengangguran. Terlebih, tidak semua pekerja memiliki kesempatan yang sama untuk segera mendapatkan pekerjaan baru di sektor lain.

"Saya keliling ke beberapa daerah dan bertemu dengan para pekerja industri REL. Mereka mempertanyakan bagaimana masa depan mereka. Banyak dari mereka adalah tulang punggung keluarga, sementara mencari pekerjaan baru, terutama bagi pekerja berusia di atas 30 tahun, juga bukan sesuatu yang mudah," ujar Enggar kepada JawaPos.com belum lama ini di Jakarta.

Ia berharap pemerintah dapat membedakan kegiatan usaha yang berjalan sesuai ketentuan dengan praktik ilegal maupun penyalahgunaan rokok elektrik.

Menurut Enggar, perlindungan masyarakat tetap harus menjadi perhatian utama. Namun, penanganan pelanggaran juga diharapkan tidak serta-merta berdampak kepada pekerja yang selama ini mencari nafkah melalui kegiatan usaha legal.

"Kami memahami kesehatan masyarakat, perlindungan anak dan remaja, serta pemberantasan penyalahgunaan adalah hal penting. Kami hanya berharap para pekerja yang selama ini mencari nafkah secara sah tidak ikut kehilangan penghidupannya akibat pelanggaran yang dilakukan pihak lain. Yang kami minta adalah kesempatan untuk tetap bekerja dan menghidupi keluarga," jelasnya.

Pelaku Ritel Mulai Merasakan Dampak Ketidakpastian Sementara itu, Ketua Asosiasi Ritel Vape Indonesia (ARVINDO) Fachmi Kurnia Firmansyah Siregar mengatakan wacana pelarangan REL juga mulai menimbulkan tekanan terhadap pelaku usaha di lapangan.

Ia mengungkapkan, sejumlah anggota asosiasi menghadapi persoalan terkait keberlangsungan tempat usaha.

Situasi tersebut menjadi perhatian karena sebagian pelaku usaha telah mengeluarkan modal untuk renovasi, investasi perlengkapan, serta membayar biaya operasional.

"Dampaknya sudah dirasakan oleh teman-teman kami. Ada anggota yang sampai diminta mengosongkan tempat usahanya, padahal mereka sudah melakukan renovasi, mengeluarkan investasi, dan menanggung biaya operasional untuk menjalankan usaha secara legal," ujar Fachmi.

Fachmi mengatakan pelaku usaha ritel tidak bermaksud berseberangan dengan pemerintah. Sebaliknya, mereka berharap dapat dilibatkan dalam upaya pengawasan dan pencegahan penyalahgunaan rokok elektronik.

Ia menyebut pelaku ritel dapat membantu mengawasi penjualan agar tidak menjangkau konsumen berusia di bawah 21 tahun, sekaligus memberikan informasi mengenai kondisi industri di lapangan.

“Jadikan kami mitra pemerintah dalam membantu pengawasan. Jadikan kami sumber informasi, karena kami yang mengetahui kenyataan di lapangan, sehingga kami juga dapat membantu memberikan gambaran kondisi yang sebenarnya agar langkah dan pengawasan pemerintah dapat semakin tepat sasaran,” ujar Fachmi.

Wacana pelarangan REL pada akhirnya memperlihatkan adanya sejumlah kepentingan yang perlu dipertimbangkan dalam penyusunan kebijakan.

Perlindungan kesehatan masyarakat, pencegahan penyalahgunaan, kepastian hukum, serta dampak terhadap tenaga kerja dan pelaku usaha menjadi aspek yang saling berkaitan.

Besarnya potensi dampak ekonomi tersebut menjadi salah satu alasan agar setiap kebijakan disusun dengan mempertimbangkan konsekuensi di lapangan.