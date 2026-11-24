JawaPos.com - Menteri Koordinator bidang Hilirisasi dan Transisi Energi dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengumumkan sejumlah Kementerian dan lembaga yang berada di bawah koordinasi Kemenko Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi. Bahlil mengatakan, terdapat empat kementerian dan lembaga yang berada dalam koordinasi Kemenko Bidang Hilirisasi dan Energi berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 99 tahun 2026.

Adapun, keempat lembaga tersebut melingkupi Kementerian Investasi, Kementerian Perindustrian, Kementerian ESDM, serta BP BUMN.

“Bersama dengan Menteri Investasi, Menteri Pendustrian, Menteri ESDM, kemudian Kepala BP BUMN, Pak Doni, melakukan rapat perdana terkait dengan tugas berdasarkan Perpres nomor 99 yang diberikan tanggung jawab oleh Bapak Presiden lewat Perpres,” ujar Bahlil dalam Konferensi Pers, di Jakarta, (24/11).

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Bahlil mengatakan, pembentukan koordinasi tersebut bertujuan mempercepat pelaksanaan berbagai program prioritas Presiden, mulai dari hilirisasi industri, ketahanan energi, hingga pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT).

“Selalu teman-teman wartawan menanyakan kementerian apa saja yang ada di Menko Hilirisasi dan Energi, maka hari ini saya umumkan secara resmi inilah kementerian yang di bawah Menko Hilirisasi dan Energi berdasarkan Perpres Nomor 99,” ujarnya.

Lanjutnya, Presiden Prabowo Subianto telah memberikan mandat untuk mengeksekusi, mengoordinasikan, memformulasikan, hingga menyusun regulasi guna mempercepat program hilirisasi dan energi nasional.

Ia menegaskan, hilirisasi menjadi salah satu program prioritas dalam Asta Cita Presiden, dan kebijakan tersebut diarahkan untuk mengubah fondasi pertumbuhan ekonomi nasional melalui transformasi industri dan peningkatan nilai tambah sumber daya alam di dalam negeri.