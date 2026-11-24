JawaPos.com - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka melonjak pada pembukaan perdagangan Selasa (24/11) setelah Penyerahan dua nama calon wakil presiden baru oleh Presiden Prabowo Subianto ke Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada Senin (23/11).

Melansir Stockbit, IHSG pada pukul 09:24 WIB naik 83,4 poin atau 1,62 persen ke level 5,300.

Naiknya IHSG juga di ikuti dengan lonjakan saham yang terafiliasi dengan Andi Syamsuddin Arsyad atau Haji Isam. Beberapa saham bahkan mencatatkan kenaikan belasan persen pada awal perdagangan.

Saham PT Jhonlin Agro Raya Tbk (JARR) menguat 160 poin atau 7,11 persen ke level 2.410. Sementara itu, saham PT Dana Brata Luhur Tbk (TEBE) tercatat naik 250 poin atau 18,08 persen ke level 1.600.

Selanjutnya, saham PT Pradiksi Gunatama Tbk (PGUN) naik 50 poin atau 0,61 persen ke level 8.300. Sebelumnya, saham PGUN sempat melonjak hingga 1.350 poin atau 16,36 persen ke level 9.600 pada pukul 09.05 WIB.

Adapun saham PT Bayan Resources Tbk (BYAN) juga melesat 1.225 poin atau 14,12 persen ke level 9.900.

Senior Technical Analyst Mirae Asset Sekuritas, M. Nafan Aji Gusta, mengatakan para pelaku pasar akan mencermati isu seputar penyerahan nama kandidat wakil presiden, apakah akan menjadi sinyal positif untuk perekonomian atau justru sebaliknya.

“Penyerahan nama kandidat wakil presiden, Amran Sulaiman dan Sugiono, baik dari sisi stabilitas politik, kesinambungan kebijakan pemerintah, serta potensi implikasinya terhadap arah kebijakan ekonomi ke depan,” ujar Nafan dalam pesan yang diterima, Selasa (24/12).

Nafan mengatakan, Amran Sulaiman, yang memiliki rekam jejak di sektor pangan dan pertanian, dikaitkan dengan pendekatan yang lebih berorientasi pada sektor riil, ketahanan pangan, serta program strategis pemerintah.