JawaPos.com - Harga minyak mentah dunia bergerak turun pada perdagangan Selasa (24/11) pagi seiring investor melepas posisi hedging sebagai antisipasi eskalasi konflik oleh pasukan Amerika Serikat di Iran pada akhir pekan lalu, sementara Washington untuk saat ini mengambil sikap yang lebih lunak.

Melansir Investing pada pukul 07:55 WIB, kontrak berjangka minyak mentah Brent turun 3,27 poin atau 3,64 persen ke level 86,68 dolar per barel atau lebih rendah jika dibandingkan dengan harga yang diperdagangkan Senin (23/11) pagi sebesar 89,58 dolar per barel.

Sedangkan minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) Amerika Serikat naik 0,25 poin atau 0,31 persen ke level 80,48 dolar per barel atau lebih rendah jika dibandingkan dengan harga yang diperdagangkan Senin (23/11) pagi sebesar 83,05 dolar per barel.

Melansir Bloomberg, Presiden AS Donald Trump tampaknya memberikan waktu lebih lama bagi proses diplomasi, sambil mengisyaratkan kepada Fox News bahwa ia mungkin akan melanjutkan perang tahun depan jika pembicaraan gagal.

Pernyataan tersebut secara efektif memperpanjang tenggat waktu yang ditetapkan Trump sebelum pemilihan sela AS.

Harga komoditas ini terus merosot dalam perdagangan pasca-penutupan setelah Axios melaporkan bahwa beberapa pejabat Qatar bertemu dengan Wakil Presiden JD Vance untuk membahas negosiasi dengan Iran.

Ketegangan militer kembali memanas belum lama ini, termasuk beberapa serangan terhadap kapal tanker di Selat Hormuz.

Meski demikian, pengiriman minyak mentah tampaknya tetap mengalir keluar dari Teluk Persia seiring dengan prediksi sejumlah analis mengenai kelebihan pasokan minyak yang akan segera terjadi.

“Setiap akhir pekan yang berlalu tanpa eskalasi yang berarti membuat hari Senin rentan terhadap tekanan jual, karena kecemasan geopolitik cenderung meningkat sepanjang minggu dan kemudian mereda ketika akhir pekan berlalu tanpa gangguan yang signifikan,” ujar pedagang energi senior di CIBC Private Wealth Group, Rebecca Babin.

Volatilitas yang semakin meluas di pasar global juga telah membuat para pelaku pasar menjauhi risiko.

Saham-saham AS sedang mengalami rebound dari penurunan tajam yang dipicu oleh kekhawatiran terkait perdagangan kecerdasan buatan.

Harga minyak Brent sebagai patokan global telah turun sekitar seperlima bulan ini setelah Trump menunda serangan baru menyusul pemilihan sela di mana Partai Republiknya mengalami kekalahan telak. Namun, ketegangan terus meningkat secara bertahap.

Akhir pekan lalu, Iran kembali menyerang Bahrain, yang menjadi tuan rumah pasukan AS.

Meski begitu, prospek pasokan tetap kuat untuk saat ini. Analis Bernstein, termasuk Neil Beveridge, memprediksi bahwa pasar minyak global akan kembali ke kondisi surplus dalam tiga tahun ke depan karena pertumbuhan pasokan melampaui permintaan.

Badan Energi Internasional (IEA) memperkirakan surplus sekitar 2 juta barel per hari pada kuartal ini, sementara Goldman Sachs Group Inc. juga telah menyoroti risiko kelebihan pasokan tahun depan.

Di antara isu-isu yang belum terselesaikan dalam konflik ini, Iran menuntut agar AS mengakhiri blokade lautnya.

Media yang didukung pemerintah Iran mengisyaratkan bahwa pemerintah akan berusaha untuk meloloskan lebih banyak kapal melalui garis blokade tersebut, yang telah menghalangi Republik Islam Iran untuk mengekspor minyak dan mengimpor beberapa barang kebutuhan pokok.

Dalam wawancaranya dengan Fox, Trump memperingatkan bahwa kapal apa pun yang mencoba menguji posisi Amerika Serikat akan berakhir “di dasar laut.”

Harga bahan bakar olahan juga mengalami penurunan, padahal sebelumnya harga tersebut sempat melonjak lebih tajam daripada harga minyak mentah karena konflik di Iran menghambat ekspor bahan bakar, sementara serangan di Ukraina melumpuhkan kilang-kilang minyak Rusia.

“Penurunan harga solar dapat membantu meredakan tekanan inflasi dan, pada gilirannya, mengurangi kekhawatiran akan kenaikan suku bunga lebih lanjut, asalkan ketegangan dengan Iran tidak memicu gangguan pasokan lainnya,” kata Ole Sloth Hansen, kepala strategi komoditas di Saxo Bank.