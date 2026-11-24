JawaPos.com - Penyerahan dua nama calon wakil presiden baru oleh Presiden Prabowo Subianto ke Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), memberi sinyal tersendiri untuk Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).

Senior Technical Analyst Mirae Asset Sekuritas, M. Nafan Aji Gusta, mengatakan para pelaku pasar akan mencermati isu seputar penyerahan nama kandidat wakil presiden, apakah akan menjadi sinyal positif untuk perekonomian atau justru sebaliknya.

“Penyerahan nama kandidat wakil presiden, Amran Sulaiman dan Sugiono, baik dari sisi stabilitas politik, kesinambungan kebijakan pemerintah, serta potensi implikasinya terhadap arah kebijakan ekonomi ke depan,” ujar Nafan dalam pesan yang diterima, Selasa (24/12).

Nafan mengatakan, Amran Sulaiman, yang memiliki rekam jejak di sektor pangan dan pertanian, dikaitkan dengan pendekatan yang lebih berorientasi pada sektor riil, ketahanan pangan, serta program strategis pemerintah.

Bila ia terpilih, pasar akan mencermati bagaimana kebijakan-kebijakan ekonomi tersebut berdampak terhadap inflasi, produktivitas, dan fiskal.

Sementara Sugiono, dengan latar belakang diplomasi dan pertahanan, dapat dipersepsikan memiliki perspektif geopolitik dan hubungan internasional yang lebih kuat, yang juga relevan bagi investor di tengah ketidakpastian global.

Bila ia terpilih, pasar juga akan mencermati isu-isu yang dibawa, seberapa besar pengaruhnya terhadap perekonomian.

Ia mengatakan, apabila isu cawapres memicu ketidakpastian politik, maka hal tersebut berpotensi meningkatkan volatilitas IHSG, mendorong investor bersikap wait and see, serta memicu aksi profit taking.

Khususnya di tengah kondisi pasar yang saat ini masih sensitif terhadap sentimen MSCI, FTSE Russell, dinamika arus dana asing, dan pelemahan rupiah.

Namun, apabila perkembangan politik tersebut dapat dipersepsikan tidak mengganggu stabilitas pemerintahan maupun kesinambungan kebijakan ekonomi, maka dampaknya terhadap IHSG kemungkinan relatif terbatas.