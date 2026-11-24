JawaPos.com - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diproyeksikan akan kembali menguat pada perdagangan Selasa (24/11), setelah ditutup menguat sebesar 1,35 persen ke level 5,215 pada perdagangan Senin (23/11).

MNC Sekuritas dalam risetnya memperkirakan IHSG berada di awal wave 1, sehingga berpeluang melanjutkan penguatan menuju 5,442-5,520, cermati area koreksi dalam jangka pendek pada rentang 5,131-5,201.

Sementara itu, waspadai juga worst case skenario, apabila IHSG kembali terkoreksi hingga menembus 4,824.

Adapun, posisi support IHSG saat ini berada di rentang 5,075 - 4,955 sedangkan resistance di level 5,442 - 5,594.

MNC Sekuritas merekomendasikan empat saham yang menarik dicermati investor pada perdagangan Selasa (24/11).

Yakni PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (AMRT), PT Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia Tbk (LSIP), PT J Resources Asia Pasifik Tbk (PSAB), dan PT Bukit Asam Tbk (PTBA).

Saham PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (AMRT) direkomendasikan dengan strategi Buy on Weakness. Saham AMRT sebelumnya menguat 1,84 persen ke level 1.105, didukung munculnya volume pembelian.

MNC Sekuritas memperkirakan posisi AMRT saat ini sedang berada pada bagian dari wave [iv] dari wave A.

Investor dapat menerapkan strategi Buy on Weakness pada kisaran 1.010–1.095, dengan target harga 1.160 dan 1.245 serta stop loss di bawah 985.

Selanjutnya, saham PT Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia Tbk (LSIP) direkomendasikan dengan strategi Buy on Weakness.

Saham LSIP sebelumnya menguat 2,88 persen ke level 1.605 dengan volume pembelian yang masih mendominasi, meskipun mulai mengecil.

MNC Sekuritas memperkirakan posisi LSIP saat ini sedang berada pada bagian awal wave v dari wave (c).

Investor dapat menerapkan strategi Buy on Weakness pada kisaran 1.575–1.590, dengan target harga 1.640 dan 1.665 serta stop loss di bawah 1.565.

Berikutnya, saham PT J Resources Asia Pasifik Tbk (PSAB) direkomendasikan dengan strategi Trading Buy.

Saham PSAB sebelumnya menguat 2,08 persen ke level 392, didukung volume pembelian.

MNC Sekuritas memperkirakan posisi PSAB saat ini sedang berada pada bagian dari wave [iv] dari wave 5.

Investor dapat menerapkan strategi Trading Buy pada kisaran 384–392, dengan target harga 408 dan 414 serta stop loss di bawah 380.

Sementara itu, saham PT Bukit Asam Tbk (PTBA) direkomendasikan dengan strategi Trading Buy.

Saham PTBA sebelumnya terkoreksi 0,34 persen ke level 2.970 dan disertai tekanan jual.

MNC Sekuritas memperkirakan posisi PTBA saat ini sedang berada di akhir wave [d] dari wave B dan berpeluang menguat untuk membentuk wave [e] pada pola triangle.