JawaPos.com - Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS diperkirakan akan melemah pada perdagangan Selasa (24/11), setelah ditutup menguat sebesar 67 poin menjadi Rp 18.203 per dolar AS pada perdagangan Senin (23/11).

Kebijakan moneter Amerika Serikat (AS) hingga dampak pengesahan UU Perampasan Aset diperkirakan berpengaruh pada pergerakan rupiah hari ini.

Pengamat Ekonomi, Mata Uang dan Komoditas, Ibrahim Assuaibi, mengatakan pergerakan rupiah pada hari ini akan dipengaruhi oleh sentimen dalam dan luar negeri.

"Untuk perdagangan (24/11) mata uang rupiah fluktuatif namun ditutup melemah di rentang Rp 18.200 - Rp 18.250,” ujar Ibrahim keterangan yang diterima, Selasa (24/11).

Ibrahim mengatakan dari eksternal, pergerakan rupiah masih dipengaruhi oleh perubahan ekspektasi pasar terhadap arah kebijakan moneter Amerika Serikat.

Pasar mulai menurunkan ekspektasi terhadap pengetatan kebijakan moneter di tengah kekhawatiran mengenai belanja kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) yang memicu tekanan pada saham-saham sektor teknologi.

Di tengah gejolak pasar tersebut, Menteri Keuangan AS Scott Bessent memperingatkan bahwa The Federal Reserve (The Fed) berisiko membahayakan perekonomian AS, apabila melakukan pengetatan kebijakan moneter secara berlebihan sebagai respons terhadap data inflasi.

Pernyataan Bessent tersebut juga berkaitan dengan upaya pemerintah AS menekan tingginya biaya pinjaman jangka panjang.

Selain itu, perhatian pelaku pasar pada pekan ini akan tertuju pada rilis indeks harga pengeluaran konsumsi pribadi atau Personal Consumption Expenditures (PCE) AS.

Indikator tersebut menjadi salah satu acuan utama The Fed dalam mengukur inflasi dan menentukan arah kebijakan suku bunga.

Sementara dari dalam negeri, optimisme pasar terhadap pengesahan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset diharapkan menjadi sentimen positif bagi perekonomian Indonesia.

Kebijakan tersebut dinilai berpotensi memperkuat pemberantasan korupsi, menekan penyalahgunaan kekuasaan, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Dari sisi ekonomi, UU Perampasan Aset berpotensi mengurangi kebocoran keuangan negara dan memastikan aset hasil tindak pidana dapat dikembalikan untuk kepentingan publik.

Apabila berjalan efektif, dana tersebut dapat mendukung pembangunan sekaligus meningkatkan kualitas belanja pemerintah.

Bagi investor, kepastian hukum dan pemberantasan korupsi merupakan faktor penting dalam menentukan keputusan investasi.

Penegakan hukum yang tegas dan transparan berpotensi memperbaiki iklim usaha, meningkatkan kepercayaan investor asing, serta mendorong masuknya aliran modal ke Indonesia.

Kondisi tersebut diharapkan turut memberikan dukungan terhadap stabilitas rupiah dan pasar keuangan nasional.

Meski demikian, pasar masih menunggu bukti nyata dari pelaksanaan UU tersebut. Pengesahan aturan saja dinilai belum cukup untuk memulihkan kepercayaan investor.