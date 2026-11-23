JawaPos.com – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memperkuat pengawasan pengadaan tanah dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) untuk mendeteksi potensi konflik dan risiko hukum sejak dini.

Upaya tersebut dilakukan dengan meningkatkan kompetensi auditor internal melalui kolaborasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Pengawasan PSN yang kuat dan handal berawal dari ketersediaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang kompeten. Sinergi antara Itjen ATR/BPN dan BPKP ini menjadi langkah konkret dalam menindaklanjuti Surat Komitmen Bersama antar-APIP demi menciptakan sinergi pengawasan pengadaan tanah yang profesional dan berbasis risiko, khususnya pada sektor pembangunan infrastruktur energi.

“Pengawasan yang efektif tidak dapat berjalan sendiri. Sinergi dengan BPKP memperkuat kemampuan dan perspektif auditor kami dalam mengawal Proyek Strategis Nasional secara komprehensif sejak tahap pengadaan tanah,” ungkap Inspektur Wilayah I Kementerian ATR/BPN, Bagus Suseno, belum lama ini, dikutip Senin (23/11).

Melalui pembekalan ini, para auditor Itjen ATR/BPN dibekali dengan pemahaman mendalam, metodologi audit modern, serta praktik-praktik terbaik (best practices) pengawasan PSN. Auditor dilatih untuk memiliki sensitivitas risiko dalam mengidentifikasi potensi deviasi dan konflik pertanahan sejak tahap awal perencanaan pengadaan tanah.

Hal senada disampaikan oleh Deputi Pengawasan Bidang Energi, Pariwisata, dan Pembangunan Kewilayahan BPKP, Rizal Suhaili, yang menyambut positif kolaborasi strategis ini.

“Kolaborasi APIP sangat penting untuk memastikan PSN berjalan akuntabel sejak tahap awal pengadaan tanah, sehingga potensi risiko keuangan maupun risiko hukum dapat diantisipasi bersama,” jelas Rizal Suhaili.

Bagus juga melakukan konsultasi dan pemaparan inovasi WASTARA kepada Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor (Pusbin JFA) BPKP, selaku unit yang membina Jabatan Fungsional Auditor secara nasional.

Konsultasi ini diharapkan dapat mendorong peningkatan kapasitas auditor secara berkelanjutan, sehingga pengawasan pengadaan tanah dan pemanfaatan ruang PSN dapat dilaksanakan secara lebih profesional dan akuntabel.