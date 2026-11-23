JawaPos.com - Sebanyak 30.725 bangunan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih telah rampung.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas mengatakan, pemerintah kini mempercepat pemenuhan barang subsidi dan layanan dari BUMN agar gerai yang telah siap dapat segera beroperasi dan melayani masyarakat.

“Bangunannya sudah ada. Sekarang barang dan layanannya harus segera tersedia. BUMN terkait perlu memastikan pasokan barang bersubsidi dan program pemerintah sampai ke gerai, sehingga koperasi bisa beroperasi dan masyarakat langsung merasakan manfaatnya,” ujar Zulhas dalam Rapat Koordinasi Terbatas di Kemenko Pangan, Jakarta, Senin (23/11).

Menurutnya, percepatan pasokan juga penting untuk memperluas akses masyarakat terhadap barang subsidi dengan harga sesuai ketentuan.

Pemerintah mencermati laporan mengenai LPG 3 kilogram yang dibeli masyarakat seharga Rp 23.000 hingga Rp 24.000 per tabung, sementara harga dari Pertamina Patra Niaga disebut sebesar Rp 13.700.

Melalui Kopdes, harga jual kepada masyarakat diupayakan sekitar Rp 16.500 per tabung, dengan batas harga tertinggi yang dapat berbeda menurut daerah dan disebut berkisar Rp 18.000.

“Subsidi harus sampai kepada masyarakat yang berhak dengan harga yang semestinya. Karena itu, kita kawal jalur pasoknya sampai ke koperasi, bukan hanya memastikan gerainya berdiri,” kata Menko Pangan.

Dalam rakortas Menko Pangan juga memastikan persiapan Kopdes untuk dapat menjadi titik serah bantuan pemerintah.

“Selain terkait barang bersubsidi, Kopdes juga akan menjadi titik serah bantuan pemerintah misalnya Bansos, Bantuan Langsung Tunai (BLT), termasuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang mana Manajer KDKMP dapat mengecek data desil yang berhak menerima bantuan pemerintah,” katanya.

Sebagai tindak lanjut rapat, pimpinan kementerian dan lembaga akan mendapat pembagian wilayah untuk meninjau secara langsung. Pemeriksaan lapangan akan mencakup kesiapan gerai, ketersediaan barang dari BUMN, serta kendala distribusi yang menghambat operasional. Pemerintah daerah dan unsur TNI di wilayah juga akan dilibatkan dalam pengawalan.