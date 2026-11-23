JawaPos.com - Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Energi, Bahlil Lahadalia, memastikan wilayah Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Kabupaten Pandeglang, Banten, tidak masuk dalam wilayah usaha pertambangan (WUP).

Ia mengatakan, hingga saat ini belum ada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) yang diterbitkan di kawasan tersebut, apalagi izin usaha pertambangan (IUP).

"Wilayah pertambangan itu tidak termasuk wilayah taman nasional. Mungkin Menterinya kalau masih waras pasti dia enggak mau masukin itu dan tidak ada satupun, jangankan IUP ya, WIUPK-nya aja belum ada," ujar Bahlil kepada wartawan, Senin (23/11).

penetapan wilayah pertambangan tidak serta-merta membuat suatu kawasan bisa langsung dieksploitasi. Menurutnya, terdapat sejumlah tahapan yang harus dilalui sebelum pemerintah menerbitkan izin usaha pertambangan.

Ia menyebut, Badan Geologi terlebih dahulu melakukan kajian untuk mengidentifikasi potensi dan cadangan mineral di berbagai daerah. Hasil kajian tersebut kemudian menjadi dasar penetapan wilayah pertambangan.

Setelah wilayah pertambangan ditetapkan, proses selanjutnya adalah pengurusan wilayah izin usaha pertambangan. Barulah setelah itu pemerintah dapat menerbitkan izin usaha pertambangan (IUP).

Bahlil menegaskan, keberadaan cadangan emas di suatu wilayah bukan berarti pemerintah akan langsung memberikan izin kepada perusahaan untuk melakukan aktivitas pertambangan.

Menurutnya, pendataan tersebut hanya bertujuan agar negara mengetahui potensi sumber daya alam yang dimiliki. Ia memastikan pemerintah tidak akan menerbitkan izin pertambangan di kawasan taman nasional.

"Ada cadangan. Cadangan itu kan ada emasnya. Tapi kan untuk negara tahu bahwa ada cadangan di sana. Tapi kan bukan berarti langsung dikeluarkan izin. Hanya orang enggak waras mau keluarin izin di taman nasional itu," ujarnya.

Bahlil juga memastikan dirinya tidak akan memberikan izin pertambangan apabila pengajuan tersebut berada di kawasan yang harus dilindungi, termasuk taman nasional.