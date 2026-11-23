JawaPos.com - Fasilitas pengujian kendaraan bermotor berstandar internasional di Proving Ground Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor (BPLJSKB) Bekasi telah mencatat 1.803 pengujian sejak mulai beroperasi secara komersial pada Agustus 2025 hingga November 2026.

Fasilitas tersebut dikembangkan melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dengan dukungan penyiapan dan penjaminan dari PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) atau PT PII.

Direktur Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur DJPPR Kementerian Keuangan, Heri Setiawan, mengatakan KPBU menjadi salah satu alternatif penyediaan infrastruktur melalui sinergi pemerintah dan sektor swasta.

Dalam pelaksanaannya, dukungan pemerintah diberikan secara terukur dengan memperhatikan kelayakan proyek, pengelolaan risiko fiskal, serta peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat.

Salah satu penerapannya dilakukan melalui penyiapan dan penjaminan proyek Proving Ground BPLJSKB Bekasi. Proyek tersebut telah beroperasi secara komersial sejak 7 Agustus 2025.

Berdasarkan catatan operasional, fasilitas ini melayani 507 pengujian selama Agustus hingga Desember 2025. Jumlah pengujian kemudian meningkat menjadi 1.163 sepanjang Januari hingga 23 Oktober 2026.

Keberadaan fasilitas tersebut memperkuat kemampuan Indonesia dalam menguji keselamatan dan kelaikan kendaraan. Selain itu, fasilitas ini mendukung pemenuhan persyaratan teknis produk otomotif untuk memasuki pasar internasional.

Bagi industri otomotif, tersedianya fasilitas pengujian di dalam negeri membuka peluang untuk mengurangi ketergantungan terhadap layanan pengujian di luar negeri sekaligus mendukung pengembangan produk kendaraan.

“Proyek Proving Ground Bekasi menjadi salah satu contoh penerapan skema KPBU dalam mendukung penyediaan infrastruktur strategis,” ujar Heri dalam kegiatan media briefing dan kunjungan jurnalis ke Proving Ground BPLJSKB Bekasi, Senin (23/11).

Heri mengatakan, melalui fasilitas penyiapan proyek dan penjaminan, pemerintah berupaya mendorong keterlibatan badan usaha dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian fiskal.

“Kehadiran fasilitas ini diharapkan dapat mendukung peningkatan keselamatan kendaraan sekaligus memperkuat daya saing industri otomotif nasional,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor, Iman Sukandar, mengatakan pengembangan Proving Ground di Indonesia memungkinkan pelayanan pengujian kendaraan tidak hanya menggunakan standar nasional, tetapi juga standar internasional.

Sejumlah fasilitas pengujian berstandar internasional yang tersedia di antaranya High Speed Oval Track, Noise Emission Loop Track, Low Friction Braking Track, Test Hills, Dynamic Area, Passive Safety Laboratory, dan Rear Visibility Laboratory.

Menurut Iman, keberadaan fasilitas tersebut dapat mendorong kemandirian teknologi otomotif nasional. Dengan demikian, ketergantungan terhadap pengujian kendaraan di luar negeri dapat dikurangi.

Selain itu, fasilitas Proving Ground diharapkan mendorong kegiatan riset dan pengembangan kendaraan di dalam negeri sehingga mampu menciptakan efisiensi biaya sekaligus meningkatkan daya saing industri otomotif nasional.

Dari sisi pengelolaan aset negara, proyek ini juga memanfaatkan Barang Milik Negara (BMN) melalui skema Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI). Skema tersebut menghubungkan optimalisasi aset negara dengan pengembangan fasilitas pelayanan publik.

Kepala Subdirektorat PKBMN I Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Emirenciana Nyantyasningsih, mengatakan DJKN terus mendorong optimalisasi aset negara agar lebih produktif, memberikan manfaat ekonomi, dan mendukung penyelenggaraan pelayanan publik.

Salah satu upaya tersebut dilakukan melalui skema KSPI, termasuk dalam pengembangan proyek Proving Ground BPLJSKB Bekasi, Jawa Barat.