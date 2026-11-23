JawaPos.com – PT Pegadaian (Persero) kembali menorehkan prestasi membanggakan di bidang komunikasi publik dan kehumasan. Pada malam puncak Anugerah Media Humas (AMH) ke-19 Tahun 2026 yang digelar di Jakarta, Selasa (17/11), Pegadaian berhasil meraih penghargaan sebagai Terbaik III Kategori Media Audiovisual untuk Klasifikasi Kementerian/Lembaga, BUMN, dan BUMD.

Penghargaan ini menjadi bukti nyata komitmen PT Pegadaian dalam memproduksi konten komunikasi berbasis audio visual yang tidak hanya kreatif dan menarik secara visual, tetapi juga informatif, edukatif, serta mampu menjangkau publik secara efektif di tengah disrupsi digital.

Mengusung tema "Karya Bicara, Apresiasi Menguatkan", penyelenggaraan AMH ke-19 tahun ini diikuti oleh 192 instansi yang mengirimkan total 689 karya kehumasan dari berbagai kementerian, lembaga, BUMN, BUMD, perguruan tinggi negeri (PTN), hingga pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Seluruh karya melewati proses kurasi dan penilaian secara ketat, objektif, dan independen oleh dewan juri yang berasal dari unsur pimpinan redaksi media nasional serta akademisi.

Tahun ini, AMH 2026 memperlombakan enam kategori utama, yakni Siaran Pers (Media Online), Media Sosial, Website, Penerbitan Media Internal (Inhouse Magazine), Media Audiovisual, serta Kampanye Komunikasi Publik.

Direktur Utama PT Pegadaian (Persero), Damar Latri Setiawan menyampaikan apresiasi atas penghargaan yang diberikan, sekaligus menegaskan bahwa capaian ini memacu perusahaan untuk terus menghadirkan tata kelola komunikasi publik yang profesional dan berdampak bagi masyarakat.

"Di tengah derasnya arus informasi digital saat ini, karya komunikasi yang kuat tidak cukup hanya mengandalkan kemasan yang menarik, tetapi juga harus berlandaskan akurasi dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Penghargaan pada kategori Media Audiovisual ini menjadi motivasi bagi Pegadaian untuk terus berinovasi dalam menyampaikan pesan literasi keuangan, layanan perusahaan, serta semangat MengEMASkan Indonesia secara kreatif, kredibel, dan mudah dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat," ungkap Damar.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid, saat menyampaikan keynote speech menekankan bahwa di tengah dominasi algoritma platform digital, praktisi humas pemerintah dan BUMN dituntut tidak sekadar cepat dalam menyampaikan pesan, tetapi juga memastikan setiap informasi yang diterima masyarakat akurat dan terverifikasi.

"Karena ada algoritma yang membaca informasi kita, maka komunikasi publik dan kehumasan pemerintah harus lebih terbuka, sebab kita tidak tahu mana atau bagaimana algoritma sepenuhnya bekerja," ujar Meutya.

Meutya juga mengingatkan bahwa kecepatan dan viralitas tidak boleh mengalahkan akurasi, mengingat informasi yang keliru dapat memengaruhi cara masyarakat memahami persoalan hingga mengambil keputusan. Selain itu, ia menyoroti pentingnya menjaga keterbukaan informasi, kebebasan pers, dan keberagaman pandangan agar komunikasi publik mampu merawat persatuan di tengah masyarakat, bukan memperlebar polarisasi.