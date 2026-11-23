JawaPos.com - PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) atau PT PII memperkirakan nilai penjaminan proyek infrastruktur yang telah diberikan sepanjang 2026 mendekati Rp 40 triliun.

Penjaminan tersebut antara lain diberikan untuk proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terapung di Teluk Naga serta sejumlah pinjaman luar negeri.

Plt. Direktur Utama PT PII Donny Hamdani mengatakan, pihaknya masih mengupayakan penambahan penjaminan untuk sejumlah proyek dan sektor hingga akhir 2026.

"Kalau secara nilai mungkin bisa mendekati Rp 40 triliun secara total. Ini masih terus kami upayakan sampai akhir tahun untuk ada penambahan di beberapa proyek dan sektor," ujar Donny dalam kegiatan media briefing dan kunjungan jurnalis ke Proving Ground BPLJSKB Bekasi, Senin (23/11).

Memasuki 2027, PT PII berencana memperluas penjaminan melalui skema small scale guarantee atau penjaminan skala kecil. Skema tersebut akan menyasar pembangunan infrastruktur daerah, terutama sektor Alat Penerangan Jalan (APJ) dan preservasi jalan daerah.

Donny menjelaskan, PT PII saat ini tengah menjalankan sejumlah penugasan fasilitas Penyiapan Proyek dan Pendampingan Transaksi atau Project Development Facility (PDF) dari Kementerian Keuangan untuk mendorong pengembangan proyek di kedua sektor tersebut.

Dari proses penyiapan yang sedang berjalan, terdapat sekitar 8 hingga 10 proyek yang diupayakan dapat memasuki tahap pembangunan pada 2027 hingga 2028.

Menurut Donny, penjaminan skala kecil tersebut lebih mengutamakan jumlah proyek dan pemerataan pembangunan infrastruktur dibandingkan besarnya nilai investasi.

Sebagai gambaran, proyek APJ memiliki kebutuhan belanja modal atau capital expenditure (capex) sekitar Rp 100 miliar hingga Rp 150 miliar.

"Karena sifatnya small scale, ini lebih menyasar kepada jumlah dan sebaran, tidak dalam konteks nilai investasi. Untuk APJ, kisaran nilai capex-nya antara Rp 100 miliar sampai Rp 150 miliar," jelasnya.

Meski demikian, PT PII tetap membuka peluang untuk memberikan penjaminan bagi proyek infrastruktur berskala lebih besar. Salah satunya melalui sejumlah proyek yang nantinya mendapat dukungan dari Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).

"Di luar dari itu pun kami tentunya sedang mengupayakan untuk bisa melakukan ataupun memberikan penjaminan dalam konteks yang lebih luas, utamanya dengan beberapa proyek yang akan didukung dari Danantara," ucapnya.

Donny menjelaskan, sebagai Special Mission Vehicle Kementerian Keuangan, PT PII menjalankan mandat untuk mendukung percepatan penyediaan infrastruktur melalui penyiapan proyek dan Penjaminan Pemerintah.

Dukungan tersebut membantu mendorong partisipasi badan usaha dalam pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan Indonesia dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Pada Proving Ground BPLJSKB Bekasi, kami mendampingi penyiapan proyek melalui fasilitas PDF serta memberikan penjaminan atas kewajiban pemerintah sesuai perjanjian. Dukungan ini memperkuat kepastian bagi para pihak untuk berinvestasi dalam fasilitas pengujian yang dibutuhkan Indonesia,” ujarnya.

Ia mengatakan, proyek tersebut manfaatnya perlu dirasakan lebih luas. Bagi masyarakat, fasilitas ini mendukung pengujian keselamatan dan kelaikan kendaraan sebelum digunakan di jalan.

“Bagi industri nasional, keberadaannya memperkuat kemampuan pengujian di dalam negeri dan mendukung daya saing produk otomotif Indonesia. Inilah tujuan mandat yang kami jalankan yaitu menghadirkan infrastruktur yang mendukung perekonomian sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” ucapnya.

Ia menjelaskan, pada periode Agustus–Desember 2025, Proyek Proving Ground Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor (BPLJSKB) Bekasi mencatat 507 pengujian.