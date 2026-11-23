JawaPos.com - PT Pegadaian (Persero) berkolaborasi bersama PT Algatek Karbon Nusantara (Algatek) dan Plasticpay dalam berkolaborasi menghadirkan Circular Eco Hub, sebuah instalasi inovasi lingkungan terintegrasi yang memadukan bioteknologi penyerap karbon berbasis mikroalga dengan sistem daur ulang sampah plastik otomatis.

Langkah progresif ini diambil untuk menghadapi tantangan perubahan iklim, tingginya emisi karbon perkotaan, serta persoalan sampah plastik.

Circular Eco Hub diperkenalkan secara perdana kepada publik pada 21–22 November 2026 di kawasan Taman Mini Indonesia Indah (TMII), bertepatan dengan kemeriahan Pegadaian Nusantara Fest 2026.

Tidak berhenti pada seremoni peluncuran, instalasi hijau ini kedepan akan ditempatkan secara berkelanjutan di tiga titik strategis dengan mobilitas publik tinggi, yakni TMII, Kantor Pusat Pegadaian dan kawasan Ancol.

Kehadiran Circular Eco Hub merupakan manifestasi dari komitmen Environmental, Social, and Governance (ESG) Pegadaian, khususnya pada pilar pelestarian lingkungan (Environment). Tidak hanya sekadar menjadi kampanye satu arah, fasilitas ini dirancang sebagai ruang edukasi interaktif di tengah ruang publik yang mempertemukan literasi sains, teknologi hijau, dan praktik ekonomi sirkular dalam satu ekosistem.

Banyak masyarakat yang memahami urgensi menjaga lingkungan, namun kerap terkendala oleh minimnya sarana yang mudah diakses dalam keseharian. Melalui Circular Eco Hub, Pegadaian berupaya meruntuhkan sekat tersebut dengan mengajak pengunjung melihat langsung cara kerja teknologi ramah lingkungan sekaligus berpartisipasi aktif mengurangi limbah plastik secara praktis.

Direktur Jaringan & Operasi PT Pegadaian (Persero), Eka Pebriansyah menegaskan bahwa transisi menuju keberlanjutan memerlukan pendekatan yang aplikatif dan kolaboratif lintas sektor.

"Kami meyakini bahwa keberlanjutan lingkungan tidak cukup hanya dibangun melalui kebijakan, tetapi harus dihidupkan lewat kebiasaan masyarakat sehari-hari. Melalui Circular Eco Hub, Pegadaian menghadirkan ruang belajar interaktif yang menghubungkan teknologi penyerapan karbon dan daur ulang plastik secara nyata. Kami ingin masyarakat merasakan bahwa kontribusi menjaga bumi bisa dimulai dari langkah sederhana yang berdampak terukur," ungkap Eka.

Keunggulan utama Circular Eco Hub terletak pada perpaduan dua solusi teknologi lingkungan yang saling melengkapi:

• Bioteknologi Photobioreactor Mikroalga bersama Algatek.

• Pada instalasi ini, Algatek menghadirkan tiga unit Photobioreactor dengan kapasitas kultur mikroalga masing-masing sekitar 250 liter. Perangkat ini dilengkapi sensor monitoring dan sistem pemantauan digital yang bekerja secara real-time. Di ruang publik, unit ini berfungsi sebagai jendela edukasi visual bagi masyarakat untuk mengenal potensi mikroalga dalam menyerap karbon dioksida, memahami siklus karbon secara ilmiah, serta melihat penerapan bioteknologi hijau modern di perkotaan.

• Ekosistem Ekonomi Sirkular Reverse Vending Machine (RVM) bersama Plasticpay.

• Melengkapi sisi edukasi karbon, Plasticpay menghadirkan mesin penukar botol plastik otomatis berbasis digital. Masyarakat cukup memasukkan botol plastik bekas ke dalam mesin RVM untuk kemudian dikonversi menjadi reward points digital. Seluruh botol plastik yang terkumpul akan disalurkan ke fasilitas pengolahan dan daur ulang agar kembali bernilai guna dalam rantai ekonomi sirkular. Sistem ini juga didukung pencatatan digital yang merekam tingkat partisipasi masyarakat, total volume sampah plastik yang terhimpun, hingga pelaporan dampak lingkungan secara berkala.

Penempatan Circular Eco Hub di TMII, Kantor Pusat Pegadaian, dan kawasan Ancol dipilih secara strategis untuk menjangkau beragam segmen masyarakat, mulai dari keluarga, pelajar, wisatawan, hingga pekerja perkotaan. Dengan menempatkan teknologi hijau di pusat aktivitas warga, literasi mengenai siklus karbon dan kebiasaan memilah sampah diharapkan tumbuh secara organik.

Langkah pelestarian lingkungan ini berjalan beriringan dengan peran besar Pegadaian dalam mendorong inklusi ekonomi nasional. Di samping mengukuhkan posisi sebagai pelopor Layanan Bank Emas di Indonesia, Pegadaian juga terus mempermudah akses finansial masyarakat melalui ragam produk investasi, pembiayaan, serta layanan digital terintegrasi melalui relevant-app, Tring! by Pegadaian.