JawaPos.com - Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) tengah menyiapkan regulasi tarif layanan kurir online untuk pengantaran barang dan makanan.

Pemerintah menyatakan berupaya menjaga keseimbangan antara pendapatan pengemudi, keberlanjutan bisnis perusahaan aplikasi, dan keterjangkauan biaya bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Dirjen Ekosistem Digital Kemkomdigi Edwin Hidayat Abdullah mengatakan, penetapan tarif tidak bisa hanya mempertimbangkan kepentingan satu pihak.

Sebab, tarif yang terlalu rendah maupun terlalu tinggi berpotensi mengganggu keberlangsungan ekosistem layanan pengantaran berbasis aplikasi.

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“Kalau kita terlalu murah, bisnis aplikasi dan UMKM tidak akan bertahan, tetapi kalau terlalu mahal, maka UMKM tidak ada yang beli juga,” ujar Edwin usai mendampingi Menkomdigi Meutya Hafid menerima audiensi Front Driver Transportasi Online Indonesia (FDTOI) di Kantor Kemkomdigi, Jakarta Pusat, dikutip Senin (23/11).

Edwin menjelaskan, penyusunan aturan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ekosistem Transportasi Berbasis Platform Digital.

Regulasi itu menjadi landasan bagi Kemkomdigi untuk menyusun ketentuan terkait layanan pengantaran berbasis aplikasi.

Dalam prosesnya, pemerintah akan mempertimbangkan berbagai kondisi yang dihadapi pengemudi, mulai dari karakteristik pekerjaan hingga biaya operasional.

Dialog dengan pengemudi, perusahaan aplikasi, dan kementerian terkait juga diperlukan sebelum kebijakan ditetapkan.

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“Kita tidak mau mengambil kebijakan yang nanti malah menyusahkan, baik itu kurir online, aplikator, ataupun UMKM-nya. Bagaimana menetapkan porsi yang adil itu adalah pekerjaan yang harus didasari pemahaman dan dialog antara regulator, para pengemudi, aplikator, dan juga nanti dengan Menteri UMKM,” jelasnya.

Dalam audiensi tersebut, Edwin menyebut para pengemudi menyampaikan aspirasi mengenai kompensasi yang layak atas pekerjaan mereka.

Sejumlah komponen yang diharapkan masuk dalam perhitungan tarif di antaranya biaya kendaraan, bahan bakar, tenaga, waktu, hingga risiko selama bekerja.

“Mereka cuma ingin apa saja yang mereka keluarkan untuk usaha mengantarkan, biaya operasional sepeda motor, bensin, usaha, dan tenaga mereka, serta risiko yang ditanggung dalam melakukan pekerjaannya, mendapatkan kompensasi yang sesuai, yang manusiawi,” ungkap Edwin.

Pemerintah juga akan menampung masukan pengemudi mengenai sejumlah program dan skema layanan aplikasi yang dinilai memberatkan. Aspirasi tersebut turut menjadi bahan evaluasi dalam penyusunan regulasi.

Sementara itu, perwakilan FDTOI Mahmud mengapresiasi kesediaan Kemkomdigi menerima dan mendengarkan langsung aspirasi pengemudi dari berbagai daerah.

Dia mengatakan, pengaturan tarif pengantaran paket dan makanan merupakan tuntutan yang telah lama diperjuangkan sejak layanan tersebut berkembang pada 2016.

Menurut dia, pendapatan yang diterima pengemudi selama ini belum sebanding dengan biaya operasional, termasuk bahan bakar, kendaraan, dan kuota internet.

Mahmud juga meminta agar pemerintah melibatkan perwakilan pengemudi dari berbagai daerah dalam pembahasan aturan.

Sebab, perbedaan kondisi geografis dan karakteristik wilayah turut memengaruhi biaya operasional serta tantangan pekerjaan.

“Yang kami minta tidak neko-neko. Kami ingin pendapatan yang layak atas apa yang kami keluarkan. Kami menggunakan bensin, motor, kuota, dan tenaga untuk mengantarkan paket maupun makanan,” ujar Mahmud.

Melalui dialog tersebut, pemerintah berharap regulasi tarif kurir online dapat memberikan kepastian bagi pengemudi sekaligus menjaga keberlangsungan bisnis perusahaan aplikasi dan UMKM.