JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto dikabarkan telah berkomunikasi dengan CEO Morgan Stanley Capital International (MSCI) Henry Fernandez untuk membahas posisi pasar saham Indonesia.

Dalam komunikasinya dengan Prabowo, MSCI membuka peluang untuk mempertimbangkan alternatif selain menurunkan status pasar saham Indonesia dari emerging market menjadi standalone market.

Namun, penyedia indeks global tersebut masih menyoroti sejumlah persoalan tata kelola pasar modal, termasuk independensi Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Dikutip dari Bloomberg pada Senin (23/11), CEO MSCI Henry Fernandez menyatakan keterbukaan untuk mempertimbangkan alternatif selain penurunan status pasar saham Indonesia (two-step downgrade) dalam pembicaraan langsung tersebut.

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Pembicaraan tersebut berlangsung melalui konferensi telepon pada 10 November 2026 selama lebih dari satu jam, yang difasilitasi oleh Ray Dalio, pendiri hedge fund Bridgewater Associates.

Menurut narasumber Bloomberg, Ray Dalio menyampaikan bahwa dirinya juga berbicara mewakili sejumlah investor institusi global, seperti JPMorgan Chase & Co., Goldman Sachs Group Inc., dan Jane Street Group LLC, yang menilai ancaman tindakan penyedia indeks global itu sebagai overreaction.

Pembicaraan tersebut turut dihadiri CEO Danantara Rosan Roeslani serta sejumlah pejabat dan orang dekat pemerintah.

Dalam komunikasi tersebut, Fernandez menyampaikan bahwa MSCI tidak serta-merta berniat menurunkan status pasar saham Indonesia.

MSCI justru akan terus memberikan masukan kepada pemerintah mengenai langkah reformasi yang diperlukan agar pasar modal Indonesia memenuhi standar global.

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Salah satu hal yang menjadi perhatian MSCI adalah komposisi Dewan Komisioner OJK.

MSCI meminta pemerintah mempertimbangkan untuk mengeluarkan individu yang memiliki afiliasi politik dari jajaran tersebut karena dinilai berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.

MSCI juga menilai OJK perlu mengambil langkah lebih tegas untuk menjaga independensi lembaga serta memperkuat pengawasan pasar modal.

Selain itu, MSCI meminta pemerintah meningkatkan komunikasi dengan investor global dan memperjelas sejumlah ketentuan di pasar modal.

Beberapa di antaranya menyangkut daftar saham dengan konsentrasi kepemilikan tinggi atau high shareholding concentration (HSC), serta kriteria dan jadwal perubahan konstituen indeks LQ45.

Menanggapi berbagai masukan tersebut, Prabowo disebut berjanji memperkuat penegakan aturan di pasar modal Indonesia.

Di sisi lain, Ray Dalio menyampaikan keberatan sejumlah investor global terhadap ancaman penurunan status pasar saham Indonesia. Menurutnya, ancaman tersebut dinilai terlalu berlebihan.

Dalio bahkan menyebut sejumlah perusahaan investasi global, seperti JPMorgan Chase & Co, Goldman Sachs Group Inc, dan Jane Street Group LLC, memiliki pandangan serupa.

Sebelumnya, MSCI membuka konsultasi terkait rencana reklasifikasi pasar saham Indonesia dari kategori emerging market menjadi standalone market.

Ancaman tersebut lebih berat dibandingkan kemungkinan penurunan status menjadi frontier market yang sebelumnya menjadi perhatian investor.

MSCI menilai reformasi yang dijanjikan otoritas Indonesia belum menghasilkan perbaikan yang memadai dan berkelanjutan.

Sejumlah persoalan yang disoroti meliputi struktur kepemilikan saham yang tidak transparan, dugaan transaksi terkoordinasi, serta lemahnya penegakan aturan di pasar modal.

MSCI sebelumnya memberikan kesempatan kepada pemerintah Indonesia untuk menunjukkan kemajuan reformasi hingga peninjauan indeks November.

Namun, penyedia indeks global tersebut masih membuka periode penyampaian masukan hingga 30 April 2027 dan dijadwalkan mengambil keputusan final paling lambat akhir Juni 2027.