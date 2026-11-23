JawaPos.com - Pemerintah akan mengarahkan penyaluran semua barang bersubsidi dan bantuan pemerintah melalui Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih atau KDKMP.

Artinya, Semua komoditas yang harganya disubsidi pemerintah, termasuk LPG 3 kg akan diminta untuk hanya disalurkan via Kopdes Merah Putih.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas mengatakan, langkah ini dilakukan sesuai perintah Presiden Prabowo Subianto untuk mengendalikan distribusi.

Sekaligus mencegah masyarakat membeli barang subsidi dengan harga jauh di atas ketentuan.

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"Semua barang-barang yang bersubsidi dan bantuan pemerintah itu tidak boleh diperjualbelikan, maka diminta menyalurkannya melalui Kopdes Merah Putih," kata Zulhas usai Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) di Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Senin (23/11).

Zulhas mencontohkan, harga LPG 3 kilogram dari Pertamina Patra Niaga ditetapkan sebesar Rp 13.700.

Namun, di tingkat masyarakat, komoditas tersebut masih ditemukan dijual dengan harga Rp 23.000 hingga Rp 28.000.

Karena itu, Zulhas mendorong LPG 3 kilogram yang disalurkan melalui Kopdes Merah Putih nantinya dapat dijual seharga Rp 16.500 hingga Rp 18.000.

"Jadi kalau gas Rp13.700, ya Kopdes jualnya Rp 16.500, ya. Paling kalau mau turun satu tingkat lagi, paling tinggi mestinya Rp18.000, mestinya," ujarnya.

Selaain LPG 3 kilogram, penyaluran melalui koperasi juga akan mencakup pupuk, beras subsidi, dan bantuan pangan.

Pemerintah juga ingin menata distribusi bantuan pendidikan, beasiswa, hingga Kredit Usaha Rakyat (KUR) agar penerimanya sesuai sasaran.

Kopdes Bukan pesaing Warung Kelontong Zulhas menegaskan, keberadaan Kopdes Merah Putih bukan untuk bersaing dengan warung kelontong maupun toko ritel.

Kopdes tersebut diposisikan sebagai infrastruktur pemerintah untuk memperbaiki penyaluran barang subsidi dan bantuan.

"Jadi ini program pemerintah, bukan supermarket. Tolong saya bolak-balik ini saya jelaskan. Bukan saingannya warung, saingannya supermarket, tidak," tegasnya.

Menurut Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu, pemerintah ingin memperbaiki persoalan ketidaktepatan sasaran bantuan dan subsidi.

Dia menyebut berdasarkan kajian, sekitar 40 persen bantuan dan subsidi berpotensi tidak tepat sasaran.

"Bayangkan, bantuan-bantuan subsidi itu hampir 1.000 triliun. 1.000 triliun hampir itu, kurang dikit. Nah, bayangin kalau 40 persen salah sasaran, berarti kan 400 triliun, gitu, 1 tahun. Nah, ini kita mau perbaiki," kata dia.

Untuk memperbaikinya, setiap Kopdes nantinya akan membantu mendata masyarakat berdasarkan kelompok desil kesejahteraan.

Data tersebut akan dicocokkan dengan data Kementerian Sosial (Kemensos) dan kondisi penerima bantuan di lapangan.

"Oleh karena itu nanti pekerjaan besarnya, karena ada manajer di tiap Kopdes itu, akan mendata. Akan mendata tiap—kan ini tiap desa ada. Jadi desa itu yang desil 1, desil 2, desil 3, desil 4 itu siapa? Ketemu datanya," ungkapnya.

Lebih lanjut, Zulhas mengakui penyaluran melalui Kopdes Merah Putih tidak akan langsung diterapkan serentak.

Pemerintah akan melakukannya secara bertahap dengan mempertimbangkan kesiapan logistik, distribusi, dan sumber daya manusia.

Dari sekitar 30.000 koperasi yang telah dibangun, sebanyak 26.000 sudah memiliki manajer.

Namun, pemerintah baru menargetkan 10.000 koperasi dapat beroperasi hingga akhir 2026.

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