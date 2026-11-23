JawaPos.com - Low Tuck Kwong menjadi orang terkaya kedua di Indonesia menurut data Forbes per November 2026. Posisinya berada di bawah Robert Budi Hartono yang berada menduduk nomor satu.

Estimasi kekayaan Low Tuck Kwong mencapai USD 9,4 miliar (Rp 171 triliun). Low Tuck Kwong sebelumnya sempat sahamnya di Bayan Resources kepada pengusaha Kalimantan, Samsudin Andi Arsyad alias Haji Isam.

Untuk Robert Budi Hartono yang merupakan pemilik Group Djarum sebagai orang terkaya di Indonesia memiliki aset USD 13,7 miliar atau setara Rp 249,34 triliun.

Robert Budi Hartono menggeser Prajogo Pangestu ke posisi ketiga dengan total kekayaan Rp 163,8 triliun. Sebelumnya Prajogo Pangestu menempati posisi puncak pada Mei 2026.

Selain Robert Budi Hartono, beberapa nama baru juga masuk dalam jajaran 10 besar, di antaranya Sukanto Tanoto dan Theodore Rachmat.

Berikut daftar 10 orang terkaya di Indonesia versi Forbes per November 2026 beserta sumber kekayaannya:

1. Robert Budi Hartono – USD 13,7 miliar (Rp 249,34 triliun) Robert Budi Hartono memperoleh sebagian besar kekayaannya dari investasi di PT Bank Central Asia Tbk (BCA). Bersama saudaranya, Michael Hartono, keluarga Hartono membeli saham BCA setelah keluarga Salim kehilangan kendali atas bank tersebut saat krisis ekonomi Asia pada 1997–1998.

Selain sektor perbankan, keluarga Hartono membangun kekayaan melalui industri tembakau. Grup Djarum menjadi salah satu produsen rokok kretek terbesar di Indonesia.

Portofolio bisnis keluarga ini juga mencakup properti strategis di Jakarta dan merek elektronik Polytron. Pada 2025, Polytron mulai merambah pasar kendaraan listrik domestik dengan meluncurkan dua model mobil listrik.

Pada Mei 2026, keluarga Hartono masih berada di posisi ketiga dalam daftar orang terkaya Indonesia. Namun, enam bulan kemudian, Robert Budi Hartono berhasil naik ke posisi teratas.

2. Low Tuck Kwong – USD 9,4 miliar (Rp 171 triliun) Low Tuck Kwong dikenal sebagai pendiri Bayan Resources, perusahaan pertambangan batu bara di Indonesia. Pengusaha kelahiran Singapura tersebut bahkan sempat dijuluki sebagai raja batu bara.

Namanya menjadi sorotan setelah melepas 30 persen saham Bayan atau sekitar separo dari total kepemilikan keluarga kepada pengusaha Samsudin Andi Arsyad alias Haji Isam.

Transaksi tersebut disebut berlangsung dengan harga lebih dari 80 persen di bawah harga pasar. Low Tuck Kwong mampu mempertahankan posisi kedua dalam daftar orang terkaya Indonesia sejak Mei 2026.

3. Prajogo Pangestu – USD 9 miliar (Rp 163,8 triliun)

Prajogo Pangestu mengawali kiprah bisnisnya melalui industri perkayuan pada akhir 1970-an lewat Barito Pacific Timber. Sebagai putra seorang pedagang karet, ia kemudian mulai mengurangi bisnis kayunya pada 2007.

Pada tahun yang sama, Prajogo mengalihkan fokus bisnis ke sektor petrokimia melalui akuisisi 70 persen saham Chandra Asri. Perusahaan tersebut kemudian bergabung dengan Tri Polyta Indonesia pada 2011 dan berkembang menjadi salah satu produsen petrokimia terintegrasi terbesar di Indonesia.

Pada Mei 2026, Prajogo masih menduduki posisi pertama. Namun, dalam daftar terbaru Forbes, kekayaannya tercatat sebesar USD 9 miliar sehingga turun ke peringkat ketiga.

4. Tahir dan Keluarga – USD 8,9 miliar (Rp 161,9 triliun) Tahir merupakan pendiri Mayapada Group yang memiliki lini bisnis di sektor perbankan, layanan kesehatan, media, dan properti.

Keluarga Tahir juga memiliki saham di Bank Mayapada dan Maha Properti Indonesia. Selain itu, Tahir mempunyai sejumlah aset properti di Singapura, termasuk melalui perusahaan properti terbuka MYP.

Posisinya naik satu tingkat dibandingkan Mei 2026, ketika berada di peringkat kelima.

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5. Anthoni Salim – USD 8,8 miliar (Rp 160,16 triliun) Anthoni Salim memimpin Salim Group yang memiliki investasi di berbagai sektor, mulai dari makanan, ritel, perbankan, telekomunikasi, hingga energi.

Salah satu bisnis utamanya adalah Indofood, yang dikenal sebagai salah satu produsen mi instan terbesar di dunia.

Anthoni juga memiliki kepemilikan saham di sejumlah perusahaan pertambangan, seperti Bumi Resources, Medco Energi, dan Amman Mineral.

Posisi Anthoni turun satu peringkat dibandingkan Mei 2026 yang berada di urutan keempat.

6. Sri Prakash Lohia – USD 7,8 miliar (Rp 141,96 triliun) Sri Prakash Lohia memperoleh sebagian besar kekayaannya dari bisnis produksi pupuk dan polimer.

Pada 1970-an, Sri Prakash bersama ayahnya pindah dari India ke Indonesia dan mendirikan Indorama Corp. sebagai produsen benang pintal.

Perusahaan tersebut kemudian berkembang menjadi salah satu pemain besar di industri material dengan produk yang mencakup pupuk, poliolefin, bahan baku tekstil, hingga sarung tangan medis.

7. Otto Toto Sugiri – USD 4,7 miliar (Rp 85,5 triliun) Otto Toto Sugiri merupakan salah satu pendiri sekaligus CEO DCI Indonesia, perusahaan yang bergerak di bidang pusat data atau data center.

Ia mendirikan perusahaan tersebut pada 2011 dan mengembangkannya menjadi salah satu operator pusat data terbesar di Indonesia. Peringkat Otto tidak berubah dan masih bertahan di posisi ketujuh sejak enam bulan lalu.

8. Sukanto Tanoto – USD 4,5 miliar (Rp 81,9 triliun) Sukanto Tanoto merupakan pemilik Royal Golden Eagle (RGE), grup usaha yang berbasis di Singapura dengan lini bisnis mencakup bubur kertas dan kertas, serat viskosa, minyak kelapa sawit, serta energi.

Operasional bisnis RGE tersebar di sejumlah negara, termasuk Indonesia, Tiongkok, Brasil, Kanada, Spanyol, dan Malaysia.

Sukanto juga memperluas bisnisnya ke industri tisu. Pada 2023, ia mengakuisisi perusahaan asal Brasil, OL Papeis. Setahun kemudian, ia melakukan privatisasi terhadap Vinda, produsen tisu yang sebelumnya tercatat di Bursa Hong Kong, melalui kesepakatan senilai USD 3,3 miliar.

Namanya belum masuk dalam jajaran 10 orang terkaya Indonesia pada Mei 2026. Namun, dalam daftar terbaru, Sukanto berhasil menempati posisi kedelapan.

9. Theodore Rachmat – USD 4,4 miliar (Rp 80 triliun) Theodore Rachmat merupakan pendiri Triputra Group yang didirikan pada 1998. Grup usaha tersebut memiliki lini bisnis di sektor pertanian, manufaktur, dan pertambangan.

Sebelum membangun Triputra, Theodore mengawali kariernya di Astra International, perusahaan otomotif yang didirikan pamannya, William Soeryadjaya. Ia bahkan pernah menjabat sebagai CEO Astra.

Theodore juga diketahui memiliki saham minoritas di perusahaan pertambangan batu bara Alamtri Resources Indonesia, yang sebelumnya dikenal sebagai Adaro Energy.

Seperti Sukanto Tanoto, namanya belum masuk dalam jajaran 10 besar orang terkaya Indonesia pada Mei 2026.

10. Lim Hariyanto Wirjaya Sarwono – USD 3,9 miliar (Rp 70,9 triliun) Lim Hariyanto Wirjaya Sarwono bersama keluarga memiliki saham mayoritas di Bumitama Agri, perusahaan perkebunan kelapa sawit yang tercatat di Bursa Singapura dengan kegiatan operasional di Indonesia.

Keluarga Lim Hariyanto Wirjaya Sarwono juga memiliki keterkaitan dengan Harita Group yang bergerak di sektor pertambangan. Putranya, Lim Gunawan Hariyanto, memimpin grup usaha tersebut.

Harita Group juga memiliki saham mayoritas di perusahaan pertambangan bauksit Cita Mineral Investindo.