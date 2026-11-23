JawaPos.com – Setiap ibu berharap anaknya dapat memperoleh pendidikan dan masa depan yang lebih baik. Harapan itu pula yang mendorong Ibu Evi Aprianti, nasabah PNM Mekaar Unit Rancabali, untuk selalu berupaya menyisihkan sebagian penghasilan dari usahanya sebagai tabungan pendidikan anak.

Di tengah kesibukan menjalankan usaha dan memenuhi kebutuhan keluarga, Evi terus berjuang untuk menabung sedikit demi sedikit. Baginya, pendidikan merupakan bekal penting agar sang anak kelak memiliki kesempatan lebih luas untuk meraih cita-cita.

Meski jumlah yang disisihkan tidak selalu besar, ia percaya bahwa setiap tetes keringat dan setiap rupiah yang dikumpulkan hari ini akan menjadi bagian dari perjuangannya mempersiapkan kebutuhan sekolah anak di masa depan.

“Sebisa mungkin saya sisihkan uang dari hasil usaha untuk tabungan sekolah anak. Walaupun sedikit, kalau dikumpulkan terus mudah-mudahan bisa cukup untuk kebutuhan sekolahnya nanti. Saya ingin anak saya bisa sekolah setinggi mungkin dan punya kehidupan yang lebih baik dari saya. Semoga apa yang saya usahakan sekarang bisa menjadi jalan untuk masa depan mereka,” ungkap Evi.

Bagi perempuan pengusaha ultra mikro, menjalankan usaha bukan hanya tentang memenuhi kebutuhan hari ini. Ada harapan besar yang turut diperjuangkan melalui setiap penghasilan yang diperoleh, termasuk meraih kesempatan untuk memberikan pendidikan yang lebih baik bagi anak-anak mereka. Setiap rupiah yang didapat menjadi sangat berarti, bukan hanya untuk menjaga keberlangsungan usaha dan mencukupi kebutuhan keluarga hari ini, tetapi juga untuk mempersiapkan masa depan.

Melalui Kredit Perempuan Prasejahtera (KPPS) dengan bunga 8% flat per tahun, PT Permodalan Nasional Madani (Persero) memberikan kesempatan bagi nasabah PNM Mekaar untuk memperoleh pembiayaan dengan bunga yang lebih terjangkau. Skema ini diharapkan memberikan keleluasaan bagi nasabah dalam mengelola keuangan, memenuhi kebutuhan usaha, serta mempersiapkan berbagai kebutuhan keluarga.

Kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto pada 13 Mei 2026 untuk menurunkan bunga pembiayaan PNM Mekaar menjadi 8% per tahun dari sebelumnya berada pada kisaran 17% hingga 25%.

Manfaat penyesuaian bunga tersebut dapat dilihat dari berkurangnya beban angsuran nasabah. Sebagai ilustrasi, pada pembiayaan sebesar Rp5,5 juta dengan pola angsuran dua mingguan, total angsuran yang sebelumnya sebesar Rp265 ribu menjadi Rp229 ribu setelah penyesuaian bunga dari 25% menjadi 8% per tahun. Dengan demikian, terdapat selisih angsuran sebesar Rp36 ribu setiap dua minggu.

Angsuran yang lebih ringan memberikan ruang bagi nasabah untuk mengatur kebutuhan keuangan dengan lebih leluasa. Dengan pengelolaan yang tepat, selisih angsuran tersebut dapat dimanfaatkan untuk mendukung kebutuhan usaha maupun keluarga, termasuk menyisihkan penghasilan secara bertahap untuk tabungan pendidikan anak.

Direktur Utama PT Permodalan Nasional Madani (Persero), Kindaris, menyampaikan bahwa pembiayaan dengan bunga yang lebih terjangkau diharapkan dapat memberikan ruang lebih bagi nasabah PNM Mekaar untuk mengembangkan usaha sekaligus memperkuat kesejahteraan keluarga.

“Bagi kami, pembiayaan bukan hanya tentang memberikan akses permodalan, tetapi juga membuka kesempatan bagi perempuan untuk membangun kehidupan yang lebih baik bagi keluarganya. Kami berharap melalui KPPS, beban angsuran yang lebih ringan dapat memberikan keleluasaan bagi nasabah dalam mengatur keuangan, termasuk mempersiapkan kebutuhan pendidikan anak. Karena kami percaya, ketika seorang ibu memiliki kesempatan untuk mengembangkan usahanya, ia juga sedang memperjuangkan masa depan keluarganya.”

Sejalan dengan hal tersebut, PNM melengkapi pembiayaan KPPS dengan pendampingan dan pemberdayaan usaha. Nasabah mendapatkan pendampingan secara berkala melalui edukasi pengelolaan keuangan, pelatihan peningkatan kapasitas usaha, serta pemantauan perkembangan usaha sesuai kebutuhan.